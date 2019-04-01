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17:26 (мск), источник: Р-Спорт

РФС: Президент «Ахмата» нецензурно выражался в адрес судей

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Сергей Астахов. Президент грозненского футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов после матча 21-го тура чемпионата России против московского «Спартака» в нецензурной форме выражал свое недовольство работой судей, заявил РИА Новости глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

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Источник: Р-Спорт

Встреча, состоявшаяся в субботу в Грозном, завершилась победой «Спартака» со счетом 3:1.

«В судейскую комнату после матча никто не заходил, в рапорте делегата есть запись о том, что в подтрибунном помещении президент ФК “Ахмат” Магомед Даудов в нецензурной форме выражал свое недовольство в отношении официальных лиц матча — судей», — сказал Григорьянц по телефону.

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«В дисциплинарном регламенте КДК РФС есть понятие “официальное лицо клуба”. Это лицо, которое заявлено и зарегистрировано клубом для участия в соревнованиях. Существует форма № 9, в которую клубы включают лиц, которые могут присутствовать на матче в технической зоне. Даудов не включен в форму № 9, тем самым, он не является субъектом дисциплинарного нарушения по смыслу дисциплинарного регламента. У КДК нет компетенции для рассмотрения данного вопроса», — добавил он.

По словам собеседника агентства, поведение Даудова может рассмотреть комитет по этике РФС.

«Даудов является официальным лицом клуба по смыслу регламента РФС по этике, то есть, у комитета по этике есть право рассмотреть данный вопрос в отношении официального лица клуба. Таким образом, Даудов не входит в юрисдикцию КДК, но входит в юрисдикцию комитета по этике», — отметил собеседник агентства.

Ахмат
1:3
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 2130.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 10124 зрителя
Главные тренеры
Рашид РахимовОлег Кононов
Голы
Беким Балай(Раванелли)9′
де Соуза Луиз Адриану7′
де Соуза Луиз Адриану(Мендеш Андраде Зе Луиш)68′
Денис Глушаков(Айртон, де Соуза Луиз Адриану)90+3′
Составы команд
16Евгений Городов
57Александр Селихов
40Ризван Уциев
92Николай Рассказов
3Заурбек Плиев
17′
14Георгий Джикия
15Андрей Семенов
6′63′
16Сальваторе Боккетти
21′
23Антон Швец
7Аяз Гулиев
89′
11Силва Лима Исмаэл
8Денис Глушаков
19Олег Иванов
77′
9Мендеш Андраде Зе Луиш
16′
8Дамьян Шиманьски
12де Соуза Луиз Адриану
2Родолфу
72′
23Дмитрий Комбаров
64′
20Зоран Нижич
6Айртон
78′
14Раванелли
77′
25Лоренсо Мельгарехо
87′
77Бернард Бериша
27Александр Ломовицкий
18Беким Балай
82′
88Александр Ташаев
60′
17Аблай Мбенг
37Георгий Мелкадзе
83′
Статистика
4Желтые карточки5
0Красные карточки0
3Голевые моменты4
15Удары (всего)7
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
15Фолы17
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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