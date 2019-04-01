РФС: Президент «Ахмата» нецензурно выражался в адрес судей

Источник: Р-Спорт

Встреча, состоявшаяся в субботу в Грозном, завершилась победой «Спартака» со счетом 3:1.

«В судейскую комнату после матча никто не заходил, в рапорте делегата есть запись о том, что в подтрибунном помещении президент ФК “Ахмат” Магомед Даудов в нецензурной форме выражал свое недовольство в отношении официальных лиц матча — судей», — сказал Григорьянц по телефону.

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«В дисциплинарном регламенте КДК РФС есть понятие “официальное лицо клуба”. Это лицо, которое заявлено и зарегистрировано клубом для участия в соревнованиях. Существует форма № 9, в которую клубы включают лиц, которые могут присутствовать на матче в технической зоне. Даудов не включен в форму № 9, тем самым, он не является субъектом дисциплинарного нарушения по смыслу дисциплинарного регламента. У КДК нет компетенции для рассмотрения данного вопроса», — добавил он.

По словам собеседника агентства, поведение Даудова может рассмотреть комитет по этике РФС.