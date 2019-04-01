Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Сент-Этьен
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
31.03
Вальядолид1
Реал Сосьедад1
Футбол. Зарубежный
31.03
Интер0
Лацио1
Футбол. Зарубежный
31.03
Реал3
Уэска2
Футбол. Зарубежный
31.03
Тулуза0
ПСЖ1
Все события
Фоторепортажи
9Сборная России разгромила команду Казахстана
18ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии
18:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Роша: Думаю, я ближе к уходу, чем к продолжению карьеры в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал о недовольстве своим положением в команде и о возможном уходе из московского клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Сейчас решением проблемы занят мой агент. Я сказал ему, что недоволен своим положением, поскольку не получаю шансов. Учитывая моё прошлое в «Гремио», я уважаю клуб и рад, что они заинтересованы во мне. Но я профессионал и не имею предпочтений на этот счёт. Переговорами займётся мой агент. Мы стараемся найти решение, которое устроит и меня, и клуб. Надеюсь, это не займёт много времени. Думаю, я ближе к уходу, чем к продолжению карьеры в «Спартаке».

Читайте также
«Спартак» запросил у «Сантоса» 12 млн евро за трансфер Педро Роши

Я говорил с Кононовым, и он сказал, что ему нравится моя игра, что он планирует дать мне больше шансов и что мне нужно продолжать усердно работать, как и раньше. Однако, к сожалению, затем ничего не произошло. Для футболиста плохо не играть и не получать времени в матчах. Я не счастлив. Я говорил об этом Кононову не так давно и всё ему объяснил. Он понял меня и сказал, что я могу поговорить с руководством и решить эту проблему", — цитирует Рошу Yahoo Esportes Brasil.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что агент Роши Хэмилтон Бернард пытается добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб до 4 апреля. В этот день в Бразилии закрывается трансферное окно.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная болельщица, которая раздевается после побед "Салавата"!
Великолепная подруга звёздного форварда Английской Премьер-Лиги!
РПЛ: «Спартак» и «Рубин» не могли играть в субботу
Тутберидзе озвучила свою версию ухода Медведевой в группу Орсера
Биатлонный сезон закрыли без драки: что решил тренерский совет?
Возвращение Игнатьева: как сложился победный паззл «Краснодара»
Российский фигурист на тренировке сделал четверной тулуп (видео)
СКА пытается одержать первую победу в серии с ЦСКА (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь