Роша: Думаю, я ближе к уходу, чем к продолжению карьеры в «Спартаке»

«Сейчас решением проблемы занят мой агент. Я сказал ему, что недоволен своим положением, поскольку не получаю шансов. Учитывая моё прошлое в «Гремио», я уважаю клуб и рад, что они заинтересованы во мне. Но я профессионал и не имею предпочтений на этот счёт. Переговорами займётся мой агент. Мы стараемся найти решение, которое устроит и меня, и клуб. Надеюсь, это не займёт много времени. Думаю, я ближе к уходу, чем к продолжению карьеры в «Спартаке».

Я говорил с Кононовым, и он сказал, что ему нравится моя игра, что он планирует дать мне больше шансов и что мне нужно продолжать усердно работать, как и раньше. Однако, к сожалению, затем ничего не произошло. Для футболиста плохо не играть и не получать времени в матчах. Я не счастлив. Я говорил об этом Кононову не так давно и всё ему объяснил. Он понял меня и сказал, что я могу поговорить с руководством и решить эту проблему", — цитирует Рошу Yahoo Esportes Brasil.



Ранее «Чемпионату» стало известно, что агент Роши Хэмилтон Бернард пытается добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб до 4 апреля. В этот день в Бразилии закрывается трансферное окно.