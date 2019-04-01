Ракицкий — гений «стандартов», но у него есть проблема
В матче 21-го тура
В матче 21-го тура
Штампом «тренерское чутье» обычно описывают выход нужного игрока на замену. В воскресенье Семак угадал с заменой в ином смысле: на 72-й минуте он убрал с поля Ригони, который до этого загубил почти все из 11 угловых. Аргентинца оправдывает только массивный объем проделанной работы — в игре с «Оренбургом» он набегал с десяток километров, хотя и впустую.
Через десять минут после замены Ригони на Мака «Зенит» заработал «стандарт» недалеко от левой части штрафной площади. С этой точки обычно удары исполняют правоногие футболисты — им удобнее закручивать мяч от вратаря в угол. И наверняка этот штрафной бил бы Ригони, если бы находился на газоне. Но Эмилиано ушел, Дриусси уступил Ракицкому, и украинец с левой ноги идеально положил мяч в «девятку».
После матча у Сергея Семака спросили: «Ракицкий умеет стабильно исполнять такие штрафные, или это была единичная вспышка?» Тренер ответил: «Умеет, но мне лучше было бы сказать, что это вспышка». После этой игры возник вопрос, почему раньше Семак не доверял Ракицкому бить штрафные, и, судя по ответу, тренер этот незаданный вопрос услышал.
Я не стал спрашивать Семака еще раз, потому что после матча с «Уфой» поднимал эту тему: тогда тоже Ригони исполнял все «стандарты» и тоже не очень хорошо. При этом Ракицкого тренер «Зенита» уже использовал в качестве подающего угловые — в домашнем матче с «Фенербахче». На вопрос, почему Семак отказался от услуг украинца при исполнении «стандартов», он ответил: «Ракицкий нужен в штрафной».
Логика тренера объяснима: любой центральный защитник по умолчанию должен быть полезен в штрафной, а подачи игроки этого амплуа исполняют редко. Вдруг контратака? Ракицкий просто не успеет вернуться в оборону с угла чужой половины.
Нужно заметить, что украинец слабо играет вверху: за карьеру он всего пару раз забил головой (хотя неоднократно замыкал подачи с угловых ногой) и вообще неэффективен в верховых дуэлях (выиграл всего 70 процентов в этом сезоне).
Однако тренерам «Шахтера» амплуа Ракицкого не мешало отправлять его на угловые. Даже в этом сезоне в матчах повышенного риска с «Манчестер Сити» украинец исполнял подачи. И, конечно, штрафные удары. YouTube помнит несколько нарезок с лучшими голами Ракицкого. Большая часть из них — ударом с левой ноги (со стандартного положения или в позиционной атаке).
В восьми матчах за «Зенит» Ракицкий бил всего шесть раз. Это немного — в первой половине сезона украинец в среднем за игру наносил ровно один удар.
Впрочем, в
С противодействием прессингу у новичка «Зенита» порядок.
У Ракицкого только один большой минус, но для защитника он значим — украинец плохо выбирает позицию. Эта проблема характерна для современного футбола, однако многие защитники маскируют этот недостаток прыгучестью и сильной игрой вверху. У Ракицкого, как уже упомянуто, процент побед в верховых дуэлях невысок. Поэтому плохая ориентированность украинца оборачивается пропущенными голами.
Хуже всего для «Зенита», что у Ивановича в последнее время стали возникать те же проблемы — оба регулярно упускают игроков за спину, и в том числе
Но, конечно, в других аспектах оборонительной игры к новичку «Зенита» вопросов нет. Он хорошо действует на опережении, ставит корпус и умеренно агрессивен. Безусловно, трансфер Ракицкого — удача селекции «Зенита». А если он поставит на конвейер голы со штрафных, то на все его промашки в обороне болельщики и тренеры будут закрывать глаза.