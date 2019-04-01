Ракицкий — гений «стандартов», но у него есть проблема

Источник: Спорт-Экспресс

Важная замена

Штампом «тренерское чутье» обычно описывают выход нужного игрока на замену. В воскресенье Семак угадал с заменой в ином смысле: на 72-й минуте он убрал с поля Ригони, который до этого загубил почти все из 11 угловых. Аргентинца оправдывает только массивный объем проделанной работы — в игре с «Оренбургом» он набегал с десяток километров, хотя и впустую.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 21, 31.03.2019, 14:00 Зенит 3 Оренбург 1

Через десять минут после замены Ригони на Мака «Зенит» заработал «стандарт» недалеко от левой части штрафной площади. С этой точки обычно удары исполняют правоногие футболисты — им удобнее закручивать мяч от вратаря в угол. И наверняка этот штрафной бил бы Ригони, если бы находился на газоне. Но Эмилиано ушел, Дриусси уступил Ракицкому, и украинец с левой ноги идеально положил мяч в «девятку».

Не вспышка

После матча у Сергея Семака спросили: «Ракицкий умеет стабильно исполнять такие штрафные, или это была единичная вспышка?» Тренер ответил: «Умеет, но мне лучше было бы сказать, что это вспышка». После этой игры возник вопрос, почему раньше Семак не доверял Ракицкому бить штрафные, и, судя по ответу, тренер этот незаданный вопрос услышал.

Я не стал спрашивать Семака еще раз, потому что после матча с «Уфой» поднимал эту тему: тогда тоже Ригони исполнял все «стандарты» и тоже не очень хорошо. При этом Ракицкого тренер «Зенита» уже использовал в качестве подающего угловые — в домашнем матче с «Фенербахче». На вопрос, почему Семак отказался от услуг украинца при исполнении «стандартов», он ответил: «Ракицкий нужен в штрафной».

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Суперлевая

Логика тренера объяснима: любой центральный защитник по умолчанию должен быть полезен в штрафной, а подачи игроки этого амплуа исполняют редко. Вдруг контратака? Ракицкий просто не успеет вернуться в оборону с угла чужой половины.

Нужно заметить, что украинец слабо играет вверху: за карьеру он всего пару раз забил головой (хотя неоднократно замыкал подачи с угловых ногой) и вообще неэффективен в верховых дуэлях (выиграл всего 70 процентов в этом сезоне).

Однако тренерам «Шахтера» амплуа Ракицкого не мешало отправлять его на угловые. Даже в этом сезоне в матчах повышенного риска с «Манчестер Сити» украинец исполнял подачи. И, конечно, штрафные удары. YouTube помнит несколько нарезок с лучшими голами Ракицкого. Большая часть из них — ударом с левой ноги (со стандартного положения или в позиционной атаке).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/G1gHRtHtsq0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В восьми матчах за «Зенит» Ракицкий бил всего шесть раз. Это немного — в первой половине сезона украинец в среднем за игру наносил ровно один удар.

Распасовщик и дриблер

Впрочем, в Санкт-Петербург защитника брали не из-за удара, а из-за других достоинств — первого паса и устойчивости под прессингом. С первым компонентом пока не все гладко: Ракицкий с левой ноги стабильно мастерит диагонали, но Дзюба и Азмун с переменным успехом вылавливают их. Зато заметно, как украинец смелеет в играх с командами, не применяющими жесткий прессинг. К примеру, в воскресной встрече с «Оренбургом» Ракицкий большую часть передач исполнил на чужой половине.

Карта передач Ракицкого в матче с «Оренбургом» | Источник: Спорт-Экспресс

С противодействием прессингу у новичка «Зенита» порядок. Сине-бело-голубым требовался защитник, который не будет паниковать даже с двумя игроками на плечах — и Ракицкий как раз из таких. Он нередко идет в обводку (1,4 попытки за матч — больше всех центральных защитников «Зенита»), но делает это только в тех случаях, когда уверен в успехе. Это не тот случай, когда техничный защитник — враг команды.

Неудачный выбор позиции

У Ракицкого только один большой минус, но для защитника он значим — украинец плохо выбирает позицию. Эта проблема характерна для современного футбола, однако многие защитники маскируют этот недостаток прыгучестью и сильной игрой вверху. У Ракицкого, как уже упомянуто, процент побед в верховых дуэлях невысок. Поэтому плохая ориентированность украинца оборачивается пропущенными голами.

«Зенит» — «Вильярреал». Ракицкий неудачно выбирает позицию и через секунду позволит Морено забить второй мяч | Источник: Спорт-Экспресс

Хуже всего для «Зенита», что у Ивановича в последнее время стали возникать те же проблемы — оба регулярно упускают игроков за спину, и в том числе из-за этого после зимней паузы петербуржцы стали чаще пропускать. При этом серб, как и Ракицкий, тихоход — исправить собственную ошибку каждому из них сложно.