Возвращение Игнатьева: как сложился победный паззл «Краснодара»
Корреспондент «СЭ» — о том, как повлияло на игру «бэков» первое с февраля появление в основном составе Ивана Игнатьева.
Корреспондент «СЭ» — о том, как повлияло на игру «бэков» первое с февраля появление в основном составе Ивана Игнатьева.
Итак, опальный форвард Игнатьев уладил контрактные вопросы с клубом и вернулся на поле, после чего «Краснодар»
Наверное, отождествлять эти события не совсем правильно, потому что в соперниках был один из аутсайдеров лиги, с которым «быки», скорее всего, справились бы и без Ивана. Но и преуменьшать роль 20-летнего форварда не стоит. Два опасных момента на первых минутах, включая промах по пустым воротам, результативная скидка под первый гол Сулейманова и забитый мяч. Уже этого достаточно, чтобы оценивать игру Игнатьева, как продуктивную и принесшую команде несомненную пользу.
Визуальные впечатления подкрепляют цифры. В частности, комплексный индекс Instat — автоматический алгоритм, который учитывает вклад игрока в успех команды и значимость его действий. У Игнатьева по итогам матча с «Анжи» он равняется 369. Больше в составе «быков» заработали только мотор команды Перейра (441) и Вандерсон Масиэл (372). Чуть ниже индекс как у автора дубля Сулейманова, так и у организовавшего два первых важнейших гола Классона.
Так в Игнатьеве ли кроется секрет краснодарского успеха? Ответить на этот вопрос можно
Не потому, что так сошлись звезды, а благодаря встроенности в командный механизм, который в последнее время напоминал старые часы. Они в целом верно показывали время, но так как одна шестеренка оказалась не того размера,
Игнатьев же оказался той самой деталью, которая позволила Мураду Мусаеву собрать победный паззл, потому что в игру «быков» вместе с классическим центрфорвардом вернулась система. При всем творческом подходе южан к футболу, у их игры есть четкая структура, в рамках которой исполнители с одной стороны не ограничены в плане импровизации, а с другой — четко выполняют свои роли, работая на команду и достижение результата.
В случае с Игнатьевым — это не только голы и передачи, по которым в первую очередь оценивают эффективность нападающих. Зачастую только профессионал способен оценить, как выдвинутый на острие исполнитель оказывает давление на оборону соперника, освобождает зоны партнерам и создает глубину атаки. Как раз последнего из перечисленных аспектов больше всего не хватало «Краснодару» в недавних матчах.
У вынужденно игравшего в центре атакующей тройки Классона просто нет соответствующих специфических навыков. Они закладывается еще в школе, да и роль «ложной девятки» в ее классическом понимании от Хосепа Гвардьолы шведу не подходит. Между тем Виктора даже на подсознательном уровне тянуло располагаться чуть ниже, чем требуется от центрального нападающего. А это сказывалось как на его эффективности, так и на вовлеченности в игру футболистов средней линии. Они лишались не только адресата в конкретных зонах штрафной, но и свободного пространства, что усложняло игру на подборах и, соответственно, снижало возможность атаковать вторым темпом.
Появление Игнатьева данные пробелы ликвидировало, хотя и преувеличивать роль Ивана тоже не стоит. Вот только Ари сейчас травмирован и неизвестно, сколько времени потребуется ему для набора формы. Соответственно «Краснодару», как глоток воздуха в пустыне, был нужен игрок не просто конкретного амплуа, но и соответствующего уровня. Будь все просто, как в виртуальном менеджере, замену подыскали бы в молодежке, либо во второй команде. Однако здесь и сейчас «быкам» требовался именно Игнатьев с его навыками, характером, желанием играть и расти.
Естественно, нужно сделать поправку на уровень сопротивления. С «Анжи» можно было сыграть фактически по схеме 4−1−2−3, отдав всю черновую работу на откуп закрывшему в одиночку опорную зону Газинскому. Уже в следующем туре с «Крыльями» и в гостях у «Динамо» потребуются совсем другие усилия, а потом на горизонте появится «Зенит», и только тогда станет понятно, на что «Краснодар» замахнется в этом сезоне. Сейчас же важно, что с Игнатьевым на поле «быки» способны на большее, чем без него.