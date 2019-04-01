Возвращение Игнатьева: как сложился победный паззл «Краснодара»

Игнатьев в тройке лучших

Итак, опальный форвард Игнатьев уладил контрактные вопросы с клубом и вернулся на поле, после чего «Краснодар» наконец-то одержал первую победу в календарном году, разгромив «Анжи» (5:0).

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 21, 31.03.2019, 19:00 Краснодар 5 Анжи 0

Наверное, отождествлять эти события не совсем правильно, потому что в соперниках был один из аутсайдеров лиги, с которым «быки», скорее всего, справились бы и без Ивана. Но и преуменьшать роль 20-летнего форварда не стоит. Два опасных момента на первых минутах, включая промах по пустым воротам, результативная скидка под первый гол Сулейманова и забитый мяч. Уже этого достаточно, чтобы оценивать игру Игнатьева, как продуктивную и принесшую команде несомненную пользу.

Визуальные впечатления подкрепляют цифры. В частности, комплексный индекс Instat — автоматический алгоритм, который учитывает вклад игрока в успех команды и значимость его действий. У Игнатьева по итогам матча с «Анжи» он равняется 369. Больше в составе «быков» заработали только мотор команды Перейра (441) и Вандерсон Масиэл (372). Чуть ниже индекс как у автора дубля Сулейманова, так и у организовавшего два первых важнейших гола Классона.

Источник: Спорт-Экспресс

Игрок системы

Так в Игнатьеве ли кроется секрет краснодарского успеха? Ответить на этот вопрос можно по-разному. Например, отрицательно, потому нападающего молодежной сборной еще нельзя назвать системообразующим футболистом, а Ари в своем лучшем состоянии по классу пока выше Ивана и является более разносторонним исполнителем. Однако можно дать и положительный ответ, ведь именно Игнатьев был на поле в воскресенье и со своими задачами справился.

Не потому, что так сошлись звезды, а благодаря встроенности в командный механизм, который в последнее время напоминал старые часы. Они в целом верно показывали время, но так как одна шестеренка оказалась не того размера, все-таки отставали в течение часа на секунду-другую. Эти секунды складывались в минуты, те — в часы, и минимальное отставание от «Зенита» за несколько туров увеличилось до шести очков.

Игнатьев же оказался той самой деталью, которая позволила Мураду Мусаеву собрать победный паззл, потому что в игру «быков» вместе с классическим центрфорвардом вернулась система. При всем творческом подходе южан к футболу, у их игры есть четкая структура, в рамках которой исполнители с одной стороны не ограничены в плане импровизации, а с другой — четко выполняют свои роли, работая на команду и достижение результата.

На своих местах

В случае с Игнатьевым — это не только голы и передачи, по которым в первую очередь оценивают эффективность нападающих. Зачастую только профессионал способен оценить, как выдвинутый на острие исполнитель оказывает давление на оборону соперника, освобождает зоны партнерам и создает глубину атаки. Как раз последнего из перечисленных аспектов больше всего не хватало «Краснодару» в недавних матчах.

У вынужденно игравшего в центре атакующей тройки Классона просто нет соответствующих специфических навыков. Они закладывается еще в школе, да и роль «ложной девятки» в ее классическом понимании от Хосепа Гвардьолы шведу не подходит. Между тем Виктора даже на подсознательном уровне тянуло располагаться чуть ниже, чем требуется от центрального нападающего. А это сказывалось как на его эффективности, так и на вовлеченности в игру футболистов средней линии. Они лишались не только адресата в конкретных зонах штрафной, но и свободного пространства, что усложняло игру на подборах и, соответственно, снижало возможность атаковать вторым темпом.

Появление Игнатьева данные пробелы ликвидировало, хотя и преувеличивать роль Ивана тоже не стоит. Вот только Ари сейчас травмирован и неизвестно, сколько времени потребуется ему для набора формы. Соответственно «Краснодару», как глоток воздуха в пустыне, был нужен игрок не просто конкретного амплуа, но и соответствующего уровня. Будь все просто, как в виртуальном менеджере, замену подыскали бы в молодежке, либо во второй команде. Однако здесь и сейчас «быкам» требовался именно Игнатьев с его навыками, характером, желанием играть и расти.

Возвращение Ивана расставило всех по своим местам. Не совсем привычным, однако Вандерсон Масиэл одинаково эффективен на обоих флангах, а Классон в центре поля оказался на родной для себя со времен выступлений на родине позиции. Плюс, лучший матч после перехода из «Ростова» выдал Скопинцев, у которого появился полноценный адресат для передач в штрафную.