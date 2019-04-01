Футболист «Зенита» рассказал, что его напрягает в Санкт-Петербурге

26-летний аргентинец отметил, что в целом жизнь в Петербурге его устраивает, однако есть негативные моменты, которые ему не по душе.

«Мне здесь очень нравится. На мой взгляд, это один из самых красивых городов мира. Кроме того, он большой, и в нем есть всё необходимое для жизни. После того как я пожил в Италии, могу сказать, что в Петербурге мне нравится еще больше. Здесь нет ничего, что бы выбивало меня из колеи», — добавил он.