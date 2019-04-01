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20:11 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист «Зенита» рассказал, что его напрягает в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о плюсах и минусах жизни в Санкт-Петербурге.

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Источник: Р-Спорт

26-летний аргентинец отметил, что в целом жизнь в Петербурге его устраивает, однако есть негативные моменты, которые ему не по душе.

«Несколько напрягает то, что происходит на дорогах, и манера горожан водить свои машины. Когда приезжаю домой, ем аргентинскую еду, которой мне в Петербурге не хватает», — заявил Ригони.

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Также футболист рассказал, что его семье комфортно жить в северной столице России, а в каких-то моментах нравится даже больше, чем в Италии.

«Мне здесь очень нравится. На мой взгляд, это один из самых красивых городов мира. Кроме того, он большой, и в нем есть всё необходимое для жизни. После того как я пожил в Италии, могу сказать, что в Петербурге мне нравится еще больше. Здесь нет ничего, что бы выбивало меня из колеи», — добавил он.

Ригони выступает за «Зенит» с 2017 года.

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