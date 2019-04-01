Адиев объяснил, почему передумал уходить из «Анжи»

— Любое поражение влияет на психологию команды. 0:5 — болезенное поражение, но оно не было основополагающим, — сказал Адиев в эфире передачи «8−16». — Еще неделю назад я сказал спортивному директору и помощнику, что хочу уйти. Они сказали, что в любом случае нужно доработать. Я знал, что будут тяжелые игры и не могу это все контролировать.
Но руководители хотели, чтобы я остался. У меня состоялся вчера разговор с президентом, он привел свои доводы и убедил, чтобы я остался до конца года и продолжал работать. Так и получается, что мне придется дорабатывать. Есть и ребята, которые остались за меня, да и меня не красит уйти в такой тяжелый момент.
Адиев возглавил «Анжи» перед началом сезона. После 21 матча махачкалинцы занимают 14-е место в таблице с 18 очками.