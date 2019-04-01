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21:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Адиев объяснил, почему передумал уходить из «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что продолжит работу с клубом до конца сезона. Накануне после поражения от «Краснодара» (0:5) в 21-м туре РПЛ он объявил, что уходит в отставку. Сегодня стало известно, что руководство махачкалинцев оставит его на посту.

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Источник: РИА "Новости"

— Любое поражение влияет на психологию команды. 0:5 — болезенное поражение, но оно не было основополагающим, — сказал Адиев в эфире передачи «8−16». — Еще неделю назад я сказал спортивному директору и помощнику, что хочу уйти. Они сказали, что в любом случае нужно доработать. Я знал, что будут тяжелые игры и не могу это все контролировать.

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Главный тренер «Анжи» подал в отставку после матча с «Краснодаром»
Но руководители хотели, чтобы я остался. У меня состоялся вчера разговор с президентом, он привел свои доводы и убедил, чтобы я остался до конца года и продолжал работать. Так и получается, что мне придется дорабатывать. Есть и ребята, которые остались за меня, да и меня не красит уйти в такой тяжелый момент.

Адиев возглавил «Анжи» перед началом сезона. После 21 матча махачкалинцы занимают 14-е место в таблице с 18 очками.

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