Адиев объяснил, почему передумал уходить из «Анжи»

Но руководители хотели, чтобы я остался. У меня состоялся вчера разговор с президентом, он привел свои доводы и убедил, чтобы я остался до конца года и продолжал работать. Так и получается, что мне придется дорабатывать. Есть и ребята, которые остались за меня, да и меня не красит уйти в такой тяжелый момент.