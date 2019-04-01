«Ньюкасл» рассматривает вариант с приобретением Зе Луиша у «Спартака»

Как сообщает TEAMtalk, форвард красно-белых попал в сферу интересов «Ньюкасл Юнайтед». «Сороки» рассматривают вариант с приобретением Зе Луиша на случай, если им не удастся заполучить арендованного у «Вест Бромвича» нападающего Саломона Рондона. «Дрозды» хотят выручить с продажи венесуэльского футболиста £ 16 млн (€ 18,7 млн), но «Ньюкасл» не готов платить такие деньги.

При этом утверждается, что в стане «сорок» уверены, что покупка Зе Луиша потребует меньших вложений, чем приобретение Рондона. По словам источника, английский клуб рассчитывает, что «Спартак» отпустит 28-летнего форварда за £ 10 млн (€ 11,7 млн).