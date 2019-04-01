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23:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ньюкасл» рассматривает вариант с приобретением Зе Луиша у «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш привлёк внимание клуба из английской Премьер-лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает TEAMtalk, форвард красно-белых попал в сферу интересов «Ньюкасл Юнайтед». «Сороки» рассматривают вариант с приобретением Зе Луиша на случай, если им не удастся заполучить арендованного у «Вест Бромвича» нападающего Саломона Рондона. «Дрозды» хотят выручить с продажи венесуэльского футболиста £ 16 млн (€ 18,7 млн), но «Ньюкасл» не готов платить такие деньги.

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При этом утверждается, что в стане «сорок» уверены, что покупка Зе Луиша потребует меньших вложений, чем приобретение Рондона. По словам источника, английский клуб рассчитывает, что «Спартак» отпустит 28-летнего форварда за £ 10 млн (€ 11,7 млн).

В нынешнем сезоне Зе Луиш провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

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