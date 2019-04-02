Футболист ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 21-го тура Российской премьер-лиги
ТАСС, 2 апреля. Российский нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком 21-го тура Российской
ТАСС, 2 апреля. Российский нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком 21-го тура Российской
РПЛ проводит в соцсети «ВКонтакте» голосование по выбору лучшего футболиста тура совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
За Чалова проголосовало 36,53% опрошенных или 19 707 человек. Второе место в голосовании занял иранский нападающий
В 21-м туре ЦСКА в домашнем матче сыграл с «Уфой» вничью со счетом 2:2. Чалов забил гол и отдал результативный пас. 20-летний форвард возглавляет гонку бомбардиров чемпионата России, забив 11 голов, также на его счету шесть результативных передач.