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12:23 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб российской премьер-лиги поздравил футболиста сборной Казахстана с днем рождения

2 апреля полузащитникКлуб российской премьер-лиги «Ростов» поздравил футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова с днем рождения, сообщает корреспондент Vesti.kz.у «Ростова» и сборной Казахстана исполнился 21 год.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 2 апреля, полузащитнику «Ростова» и сборной Казахстана исполнился 21 год.

«С днем рождения! Полузащитнику нашей команды Бактиеру Зайнутдинову исполнился 21 год! Удачи, здоровья и покорения новых высот!», — говорится в сообщении.

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Напомним, о переходе Зайнутдинова «Ростов» объявил 12 января. Условия соглашения не сообщаются, но «Астана» подтвердила, что игрок сам выкупил свой контракт. В межсезонье он провел за «желто-синих» шесть товарищеских матчей, отметившись одной голевой передачей.

В последней игре чемпионата России «Ростов» после выхода Зайнутдинова вырвал победу у «Урала» со счетом 2:1.

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