Клуб российской премьер-лиги поздравил футболиста сборной Казахстана с днем рождения

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 2 апреля, полузащитнику «Ростова» и сборной Казахстана исполнился 21 год.

«С днем рождения! Полузащитнику нашей команды Бактиеру Зайнутдинову исполнился 21 год! Удачи, здоровья и покорения новых высот!», — говорится в сообщении.

Напомним, о переходе Зайнутдинова «Ростов» объявил 12 января. Условия соглашения не сообщаются, но «Астана» подтвердила, что игрок сам выкупил свой контракт. В межсезонье он провел за «желто-синих» шесть товарищеских матчей, отметившись одной голевой передачей.