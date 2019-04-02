Факт вывешенного на матче «Ахмата» флага Косово не попал в рапорт делегата

Встреча 21-го тура чемпионата России, состоявшаяся в субботу в Грозном, завершилась победой «Спартака» со счетом 3:1. Под козырьком одной из трибун арены был вывешен флаг Косово, что вызвало сильный резонанс среди болельщиков. В составе «Ахмата» выступает косоварский полузащитник Бернард Бериша.
«В рапорте делегата этот момент не зафиксирован, поэтому у КДК нет оснований для рассмотрения на сегодняшний день», — заявил Григорьянц по телефону.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.