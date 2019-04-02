Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Удинезе
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Жирона
Футбол. Зарубежный
21:30
Эспаньол
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:45
Уотфорд
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
21:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Кальяри
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:30
Вильярреал
Барселона
Все события
Фоторепортажи
20Главная красавица биатлона завоевала Кубок мира
12Алина Загитова — чемпионка мира!
14:25 (мск), источник: Р-Спорт

Факт вывешенного на матче «Ахмата» флага Косово не попал в рапорт делегата

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Сергей Смышляев. Факт вывешенного на стадионе «Ахмата» в Грозном флага самопровозглашенной республики Косово не отражен в рапорте делегата матча 21-го тура чемпионата России, поэтому не будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), заявил РИА Новости глава комитета Артур Григорьянц.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча 21-го тура чемпионата России, состоявшаяся в субботу в Грозном, завершилась победой «Спартака» со счетом 3:1. Под козырьком одной из трибун арены был вывешен флаг Косово, что вызвало сильный резонанс среди болельщиков. В составе «Ахмата» выступает косоварский полузащитник Бернард Бериша.

«В рапорте делегата этот момент не зафиксирован, поэтому у КДК нет оснований для рассмотрения на сегодняшний день», — заявил Григорьянц по телефону.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Косово
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Реклама дороже, чем у Бузовой': сколько зарабатывают Медведева и Загитова
Панарин рассказал, чем россияне отличаются от американцев
Молчание ради золота: российским лыжникам запретят соцсети
Футболист ЦСКА признан лучшим игроком 21-го тура РПЛ
«Спартак» заплатил посредникам больше всех в РПЛ
Медведева опубликовала новые фотографии из Японии
Как Мария Шарапова выглядит за пределами корта (фото)
Привык к боли: ученик Тутберидзе раскрыл тайну тренировок
Женская сборная ХМАО-Югры победила в эстафете на ЧР по биатлону
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь