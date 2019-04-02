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15:27 (мск), источник: Р-Спорт

Сергей Песьяков признан лучшим игроком «Ростова» в марте

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Болельщики «Ростова» признали голкипера Сергея Песьякова лучшим игроком команды по итогам марта, сообщается на сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону.

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Источник: РИА "Новости"

Песьяков в марте сыграл четыре матча в чемпионате России, в двух из которых он отстоял «на ноль». «Ростов» заработал 8 очков, дважды победив и два раза сыграв вничью.

Отмечается, что в голосовании также учитывался ответный матч ¼ финала Кубка России с «Краснодаром» (1:0 в пользу «Ростова»).

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