Сергей Песьяков признан лучшим игроком «Ростова» в марте
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Болельщики «Ростова» признали голкипера Сергея Песьякова лучшим игроком команды по итогам марта, сообщается на сайте футбольного клуба из
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Болельщики «Ростова» признали голкипера Сергея Песьякова лучшим игроком команды по итогам марта, сообщается на сайте футбольного клуба из
Песьяков в марте сыграл четыре матча в чемпионате России, в двух из которых он отстоял «на ноль». «Ростов» заработал 8 очков, дважды победив и два раза сыграв вничью.
Отмечается, что в голосовании также учитывался ответный матч ¼ финала Кубка России с «Краснодаром» (1:0 в пользу «Ростова»).