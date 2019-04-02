Полузащитник «Спартака» Зобнин тренировался без ограничений

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Зобнин получил перелом сустава кисти в матче 20-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

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20 марта полузащитник перенёс операцию.

«Провел первое занятие в общей группе, травму залечил, ничего не беспокоит. Никаких ограничений не было. Готовлюсь к бою! После операции было три дня паузы, но потом приступил к работе в зале, затем тренировался на поле индивидуально. Так что никаких проблем в плане физической формы у меня нет», — цитирует Зобнина сайт «Спартака».

В 22-м туре чемпионата России «Спартак» в субботу дома сыграет с ЦСКА.