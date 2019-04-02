Полузащитник «Спартака» Зобнин тренировался без ограничений

Зобнин получил перелом сустава кисти в матче 20-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита».
20 марта полузащитник перенёс операцию.
«Провел первое занятие в общей группе, травму залечил, ничего не беспокоит. Никаких ограничений не было. Готовлюсь к бою! После операции было три дня паузы, но потом приступил к работе в зале, затем тренировался на поле индивидуально. Так что никаких проблем в плане физической формы у меня нет», — цитирует Зобнина сайт «Спартака».
В 22-м туре чемпионата России «Спартак» в субботу дома сыграет с ЦСКА.
«Спартак» и ЦСКА — команды сопоставимого уровня. Победит тот, кто допустит меньше ошибок. Против «Краснодара» и «Зенита» были не менее важные матчи, которые, думаю, понравились болельщикам. Никто в обороне не отсиживался, игра шла на встречных курсах, без центра поля. Не исключаю, что с ЦСКА будет схожая картина. По крайней мере «Спартак» будет стремиться показать яркий футбол, — сказал Зобнин.