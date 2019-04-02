Суперкубок России по футболу 2019 года пройдет на «ВТБ Арене»

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Также сообщается, что резервными стадионами будут «Ростов-Арена» и «Волгоград-Арена».

Комиссия РПЛ и Российского футбольного союза в феврале провела инспекцию поля стадиона в Петровском парке, после которой было установлено, что игровая поверхность поля находится в неудовлетворительном состоянии и является травмоопасной. Комиссия РПЛ не рекомендовала дальнейшую эксплуатацию поля до окончания агротехнических работ. Предполагалось, что матч 19-го тура РПЛ с московским «Спартаком» 10 марта должен был стать первым для «Динамо» на арене в Петровском парке. В итоге встреча прошла на «Арене-Химки» и завершилась победой «Спартака» (1:0).

1 апреля пресс-служба «Динамо» сообщила, что сотрудники стадиона приступили к смене газона.

Реконструкция стадиона «Динамо» началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018 года. Были снесены три трибуны из четырех и осветительные мачты. Был построен комплекс, объединивший в себе футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену с максимальной вместимостью 14 тыс. зрителей.