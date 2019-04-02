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18:05 (мск), источник: ТАСС

Суперкубок России по футболу 2019 года пройдет на «ВТБ Арене»

ТАСС, 2 апреля. Матч за Суперкубок России по футболу в 2019 году пройдет 6 июля на стадионе московского «Динамо» «ВТБ-Арена». Об этом сообщила во вторник пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Также сообщается, что резервными стадионами будут «Ростов-Арена» и «Волгоград-Арена».

Комиссия РПЛ и Российского футбольного союза в феврале провела инспекцию поля стадиона в Петровском парке, после которой было установлено, что игровая поверхность поля находится в неудовлетворительном состоянии и является травмоопасной. Комиссия РПЛ не рекомендовала дальнейшую эксплуатацию поля до окончания агротехнических работ. Предполагалось, что матч 19-го тура РПЛ с московским «Спартаком» 10 марта должен был стать первым для «Динамо» на арене в Петровском парке. В итоге встреча прошла на «Арене-Химки» и завершилась победой «Спартака» (1:0).

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На строящемся стадионе «Динамо» сломали сиденья

1 апреля пресс-служба «Динамо» сообщила, что сотрудники стадиона приступили к смене газона.

Реконструкция стадиона «Динамо» началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018 года. Были снесены три трибуны из четырех и осветительные мачты. Был построен комплекс, объединивший в себе футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену с максимальной вместимостью 14 тыс. зрителей.

Действующим обладателем Суперкубка России является московский ЦСКА, одержавший победу над столичным «Локомотивом» (1:0 в дополнительное время). ЦСКА становился обладателем трофея чаще всех (8 раз).

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