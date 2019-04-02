Кикнадзе: Клубы поддержали нашу позицию по онлайн-каналу «Зенита»
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Вероника Столбунова. Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клубы Российской футбольной
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Вероника Столбунова. Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клубы Российской футбольной
Ранее генеральный директор «Локомотива» выразил недоумение, почему только «Зениту» разрешено транслировать матчи в прямом эфире клубного канала в интернете.
«Z+» мы сегодня обсудили. Сейчас посмотрим, они на нашем матче будут работать… Посмотрим, что из этого получится. Нам («Локомотиву») удобнее другой формат, который сегодня мы обсуждали. Все в обсуждении. Преференции «Зенита» — вопрос к ним… Нашу позицию (о том, что не может быть преференций только у одного клуба — ред.) поддержали, — сказал Кикнадзе журналистам после общего собрания
«Было решено провести дополнительную встречу с основным вещателем… Клубы высказали свои пожелания и вопросы. Встречи будут проводиться на регулярной основе», — сообщил директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев.
«Зенит» 17 марта показал матч 20-го тура чемпионата России против московского «Спартака» на собственном