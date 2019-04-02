Кикнадзе: Клубы поддержали нашу позицию по онлайн-каналу «Зенита»

«Z+» мы сегодня обсудили. Сейчас посмотрим, они на нашем матче будут работать… Посмотрим, что из этого получится. Нам («Локомотиву») удобнее другой формат, который сегодня мы обсуждали. Все в обсуждении. Преференции «Зенита» — вопрос к ним… Нашу позицию (о том, что не может быть преференций только у одного клуба — ред.) поддержали, — сказал Кикнадзе журналистам после общего собрания премьер-лиги.