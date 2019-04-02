«Сан-Паулу» отказался арендовать Рошу за € 1 млн

Ранее Роша сообщил, что хочет покинуть «Спартак» , так как не получает игровой практики.

24-летний Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, проведя на поле 63 минуты, и не отметился результативными действиями. Его контракт с российским клубом действителен до лета 2021 года.