«Сан-Паулу» отказался арендовать Рошу за € 1 млн
«Сан-Паулу» отказался от аренды бразильского нападающего «Спартака» Педро Роши за € 1 млн. Об этом сообщает Globo.
«Сан-Паулу» отказался от аренды бразильского нападающего «Спартака» Педро Роши за € 1 млн. Об этом сообщает Globo.
По данным источника, в бразильском клубе посчитали данную сумму завышенной. Трансферное окно в Бразилии закрывается 3 апреля.
Ранее Роша сообщил, что хочет покинуть «Спартак», так как не получает игровой практики.
24-летний Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в одном матче Российской