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2 апреля, источник: Чемпионат.com

«Сан-Паулу» отказался арендовать Рошу за € 1 млн

«Сан-Паулу» отказался от аренды бразильского нападающего «Спартака» Педро Роши за € 1 млн. Об этом сообщает Globo.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, в бразильском клубе посчитали данную сумму завышенной. Трансферное окно в Бразилии закрывается 3 апреля.

Ранее Роша сообщил, что хочет покинуть «Спартак», так как не получает игровой практики.

24-летний Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, проведя на поле 63 минуты, и не отметился результативными действиями. Его контракт с российским клубом действителен до лета 2021 года.

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