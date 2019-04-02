Форвард «Зенита» Азмун признан лучшим футболистом РПЛ в марте
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Нападающий
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Нападающий
В ходе совместного опроса РПЛ, «Матч Премьер» и «Матч ТВ» в социальной сети «ВКонтакте» за Азмуна проголосовали свыше 20 тысяч человек, что составляет 49,46% от общего количества респондентов, и в борьбе за награду он опередил нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, в активе которого 35,12%.
В марте Азмун, месяцем ранее перешедший в «Зенит» из казанского «Рубина», провел четыре матча в