Форвард «Зенита» Азмун признан лучшим футболистом РПЛ в марте

В ходе совместного опроса РПЛ, «Матч Премьер» и «Матч ТВ» в социальной сети «ВКонтакте» за Азмуна проголосовали свыше 20 тысяч человек, что составляет 49,46% от общего количества респондентов, и в борьбе за награду он опередил нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, в активе которого 35,12%.