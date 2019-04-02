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2 апреля, источник: Р-Спорт

Форвард «Зенита» Азмун признан лучшим футболистом РПЛ в марте

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам марта, сообщает пресс-служба «Матч ТВ».

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Источник: Р-Спорт

В ходе совместного опроса РПЛ, «Матч Премьер» и «Матч ТВ» в социальной сети «ВКонтакте» за Азмуна проголосовали свыше 20 тысяч человек, что составляет 49,46% от общего количества респондентов, и в борьбе за награду он опередил нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, в активе которого 35,12%.

В марте Азмун, месяцем ранее перешедший в «Зенит» из казанского «Рубина», провел четыре матча в премьер-лиге и забил 4 мяча — по голу в ворота екатеринбургского «Урала» и «Уфы», а также дубль в игре с «Оренбургом».

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