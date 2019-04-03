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09:48 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Роша перешел в «Крузейро» на правах аренды

ТАСС, 3 апреля. Нападающий российского «Спартака» Педро Роша продолжит карьеру в бразильском футбольном клубе «Крузейро» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

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«Крузейро» арендовал 24-летнего бразильского футболиста до конца 2019 года.

«Желаем форварду успешно проявить себя в составе клуба из Белу-Оризонти и вернуться в “Спартак”, став сильнее. Удачи, Педро», — говорится в заявлении клуба.

Роша перешел в «Спартак» из бразильского «Гремио» летом 2017 года. В составе московского клуба бразилец провел 19 матчей в разных турнирах, забив один мяч.

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