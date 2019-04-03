Футболист «Спартака» Роша перешел в «Крузейро» на правах аренды

«Крузейро» арендовал 24-летнего бразильского футболиста до конца 2019 года.

«Желаем форварду успешно проявить себя в составе клуба из Белу-Оризонти и вернуться в “Спартак”, став сильнее. Удачи, Педро», — говорится в заявлении клуба.