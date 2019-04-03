Футболист «Спартака» Роша перешел в «Крузейро» на правах аренды
ТАСС, 3 апреля. Нападающий российского «Спартака» Педро Роша продолжит карьеру в бразильском футбольном клубе «Крузейро» на правах аренды. Об этом сообщает
ТАСС, 3 апреля. Нападающий российского «Спартака» Педро Роша продолжит карьеру в бразильском футбольном клубе «Крузейро» на правах аренды. Об этом сообщает
«Крузейро» арендовал 24-летнего бразильского футболиста до конца 2019 года.
«Желаем форварду успешно проявить себя в составе клуба из
Роша перешел в «Спартак» из бразильского «Гремио» летом 2017 года. В составе московского клуба бразилец провел 19 матчей в разных турнирах, забив один мяч.