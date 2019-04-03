«Бешикташ» готов заплатить за игрока ЦСКА €17 млн

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Хорватский футболист выступает за армейцев на правах аренды, а принадлежит он ливерпульскому «Эвертону».

В нынешнем сезоне чемпионата России Валшич принял участие в 18 матчах, в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи.