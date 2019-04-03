«Бешикташ» готов заплатить за игрока ЦСКА €17 млн
Стамбульский «Бешикташ» готов приобрести полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича за €17 млн, передает сайт 24sata.
Стамбульский «Бешикташ» готов приобрести полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича за €17 млн, передает сайт 24sata.
Хорватский футболист выступает за армейцев на правах аренды, а принадлежит он ливерпульскому «Эвертону».
В нынешнем сезоне чемпионата России Валшич принял участие в 18 матчах, в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что скауты турецкого клуба присутствовали на матче 21-го тура Российской