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14:07 (мск), источник: Газета.Ру

«Бешикташ» готов заплатить за игрока ЦСКА €17 млн

Стамбульский «Бешикташ» готов приобрести полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича за €17 млн, передает сайт 24sata.

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14
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Хорватский футболист выступает за армейцев на правах аренды, а принадлежит он ливерпульскому «Эвертону».

В нынешнем сезоне чемпионата России Валшич принял участие в 18 матчах, в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что скауты турецкого клуба присутствовали на матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (2:2).

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