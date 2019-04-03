Первый футбольный матч на «ВТБ-Арене» может пройти в конце мая

Во вторник было объявлено о том, что стадион примет матч за Суперкубок России по футболу, который состоится 6 июля.

«Для нас большая честь принять такое важное мероприятие на обновленном стадионе “Динамо”. Уверены, что клубы и болельщики по достоинству оценят современное оснащение, комфортные условия, высочайшее качество площадки и новый качественный газон, подготовка которого ведется в настоящее время к первому матчу на стадионе, который может состояться в конце мая», — сообщили в управляющей компании.

Комиссия Российской премьер-лиги и Российского футбольного союза в феврале провела инспекцию поля стадиона в Петровском парке, после которой было установлено, что игровая поверхность поля находится в неудовлетворительном состоянии и является травмоопасной. Комиссия РПЛ не рекомендовала дальнейшую эксплуатацию поля до окончания агротехнических работ. Предполагалось, что матч 19-го тура РПЛ с московским «Спартаком» 10 марта будет первым для «Динамо» на арене в Петровском парке, но в итоге встреча прошла на «Арене-Химки» и завершилась победой «Спартака» (1:0). 1 апреля пресс-служба «Динамо» сообщила, что сотрудники стадиона приступили к смене газона.

Реконструкция стадиона «Динамо» началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018 года. Были снесены три трибуны из четырех и осветительные мачты. Был построен комплекс, объединивший в себе футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену с максимальной вместимостью 14 тыс. зрителей.