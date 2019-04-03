Защитник «Крыльев»: В Уругвае думают, что русские дерутся с медведями
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Уругвайский защитник «Крыльев Советов» Агустин Рохель рассказал о том, как его соотечественники представляют себе жизнь в России.
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Уругвайский защитник «Крыльев Советов» Агустин Рохель рассказал о том, как его соотечественники представляют себе жизнь в России.
«Я знаю, что мне бы хотелось увидеть здесь: медведя.
Я его никогда не видел. Чучело медведя стояло
«В Уругвае, да, есть такое представление, что медведи в России ходят по улицам.
По крайней мере, в ютубе показывают, что люди здесь дерутся с медведями. Хабиб из ММА, например — есть видео, где он дерется с маленьким медведем — вот это имидж типичного русского в представлении уругвайца", — добавил футболист.