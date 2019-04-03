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14:47 (мск), источник: Р-Спорт

Защитник «Крыльев»: В Уругвае думают, что русские дерутся с медведями

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Уругвайский защитник «Крыльев Советов» Агустин Рохель рассказал о том, как его соотечественники представляют себе жизнь в России.

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«Я знаю, что мне бы хотелось увидеть здесь: медведя.

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Я его никогда не видел. Чучело медведя стояло где-то в аэропорту и мне сказали, что в лесу рядом с Волгой есть медведи, но не знаю, правда это или нет", — приводит его слова «Другой город».

«В Уругвае, да, есть такое представление, что медведи в России ходят по улицам.

По крайней мере, в ютубе показывают, что люди здесь дерутся с медведями. Хабиб из ММА, например — есть видео, где он дерется с маленьким медведем — вот это имидж типичного русского в представлении уругвайца", — добавил футболист.

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