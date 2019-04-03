Защитник «Крыльев»: В Уругвае думают, что русские дерутся с медведями

«Я знаю, что мне бы хотелось увидеть здесь: медведя.

Я его никогда не видел. Чучело медведя стояло где-то в аэропорту и мне сказали, что в лесу рядом с Волгой есть медведи, но не знаю, правда это или нет", — приводит его слова «Другой город».

«В Уругвае, да, есть такое представление, что медведи в России ходят по улицам.