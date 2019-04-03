«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча с «Ахматом»
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/.
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/.
Матч прошел 30 марта в Грозном и завершился победой «Спартака» со счетом 3:1.
«Болельщики “Ахмата” бросали бутылки с водой на поле и беговую дорожку, также были оскорбительные скандирования в адрес судьи с их стороны. Во время игры на стадионе в целях поддержки команды было использовано средство оповещения, а после матча в подтрибунном помещении президент “Ахмата” Магомед Даудов в нецензурной форме выражал несогласие с действиями судейской бригады, но это дело комитета по этике РФС. Болельщики “Спартака” скандировали оскорбительные высказывания в адрес полузащитника московской команды Дениса Глушакова. “Ахмат” оштрафован на 40 тыс. рублей, “Спартак” — на 100 тыс. рублей», — заявил Григорьянц.
После 21 матча «Спартак» набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Ахмата» 27 баллов после 21 игры, команда из Грозного располагается на девятой строчке.
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|Рашид Рахимов
|Олег Кононов
|Беким Балай(Раванелли)
|9′
|де Соуза Луиз Адриану
|7′
|де Соуза Луиз Адриану(Мендеш Андраде Зе Луиш)
|68′
|Денис Глушаков(Айртон, де Соуза Луиз Адриану)
|90+3′
|16
|Евгений Городов
|57
|Александр Селихов
|40
|Ризван Уциев
|92
|Николай Рассказов
|3
|Заурбек Плиев
17′
|14
|Георгий Джикия
|15
|Андрей Семенов
6′63′
|16
|Сальваторе Боккетти
21′
|23
|Антон Швец
|7
|Аяз Гулиев
89′
|11
|Силва Лима Исмаэл
|8
|Денис Глушаков
|19
|Олег Иванов
77′
|9
|Мендеш Андраде Зе Луиш
16′
|8
|Дамьян Шиманьски
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|2
|Родолфу
72′
|23
|Дмитрий Комбаров
64′
|20
|Зоран Нижич
|6
|Айртон
78′
|14
|Раванелли
77′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
87′
|77
|Бернард Бериша
|27
|Александр Ломовицкий
|18
|Беким Балай
82′
|88
|Александр Ташаев
60′
|17
|Аблай Мбенг
|37
|Георгий Мелкадзе
83′
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|15
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)