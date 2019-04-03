«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча с «Ахматом»

«Болельщики “Ахмата” бросали бутылки с водой на поле и беговую дорожку, также были оскорбительные скандирования в адрес судьи с их стороны. Во время игры на стадионе в целях поддержки команды было использовано средство оповещения, а после матча в подтрибунном помещении президент “Ахмата” Магомед Даудов в нецензурной форме выражал несогласие с действиями судейской бригады, но это дело комитета по этике РФС. Болельщики “Спартака” скандировали оскорбительные высказывания в адрес полузащитника московской команды Дениса Глушакова. “Ахмат” оштрафован на 40 тыс. рублей, “Спартак” — на 100 тыс. рублей», — заявил Григорьянц.