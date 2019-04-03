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14:18 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча с «Ахматом»

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 100 тысяч рублей по итогам матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Об этом журналистам заявил в среду после заседания глава комитета Артур Григорьянц.

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Источник: РИА "Новости"

Матч прошел 30 марта в Грозном и завершился победой «Спартака» со счетом 3:1.

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«Болельщики “Ахмата” бросали бутылки с водой на поле и беговую дорожку, также были оскорбительные скандирования в адрес судьи с их стороны. Во время игры на стадионе в целях поддержки команды было использовано средство оповещения, а после матча в подтрибунном помещении президент “Ахмата” Магомед Даудов в нецензурной форме выражал несогласие с действиями судейской бригады, но это дело комитета по этике РФС. Болельщики “Спартака” скандировали оскорбительные высказывания в адрес полузащитника московской команды Дениса Глушакова. “Ахмат” оштрафован на 40 тыс. рублей, “Спартак” — на 100 тыс. рублей», — заявил Григорьянц.

После 21 матча «Спартак» набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Ахмата» 27 баллов после 21 игры, команда из Грозного располагается на девятой строчке.

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Ахмат
1:3
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 2130.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 10124 зрителя
Главные тренеры
Рашид РахимовОлег Кононов
Голы
Беким Балай(Раванелли)9′
де Соуза Луиз Адриану7′
де Соуза Луиз Адриану(Мендеш Андраде Зе Луиш)68′
Денис Глушаков(Айртон, де Соуза Луиз Адриану)90+3′
Составы команд
16Евгений Городов
57Александр Селихов
40Ризван Уциев
92Николай Рассказов
3Заурбек Плиев
17′
14Георгий Джикия
15Андрей Семенов
6′63′
16Сальваторе Боккетти
21′
23Антон Швец
7Аяз Гулиев
89′
11Силва Лима Исмаэл
8Денис Глушаков
19Олег Иванов
77′
9Мендеш Андраде Зе Луиш
16′
8Дамьян Шиманьски
12де Соуза Луиз Адриану
2Родолфу
72′
23Дмитрий Комбаров
64′
20Зоран Нижич
6Айртон
78′
14Раванелли
77′
25Лоренсо Мельгарехо
87′
77Бернард Бериша
27Александр Ломовицкий
18Беким Балай
82′
88Александр Ташаев
60′
17Аблай Мбенг
37Георгий Мелкадзе
83′
Статистика
4Желтые карточки5
0Красные карточки0
3Голевые моменты4
15Удары (всего)7
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
15Фолы17
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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