«Рубин» и «Арсенал» оштрафованы на 100 тыс. рублей каждый за перебор желтых карточек

Матч 21-го тура между «Енисеем» и «Рубином» прошел 30 марта в Красноярске и завершился со счетом 1:1. Игра между «Крыльями Советов» и «Арсеналом» состоялась днем ранее в Самаре и закончилась победой гостей — 1:0.

«Футболисты “Арсенала” и “Рубина” в своих матчах заработали по шесть желтых карточек, это неподобающее поведение команд. Клубы оштрафованы на сумму 100 тыс. рублей», — заявил Григорьянц.

В матче «Динамо» — «Локомотив» (0:1) болельщики обоих клубов скандировали нецензурные выражения, за это «Динамо» оштрафовано на 80 тыс. рублей, «Локомотив» — на 100 тыс. рублей. Также главный тренер столичной команды Юрий Семин покидал техническую зону, он получил штраф в размере 30 тыс. рублей.

Болельщики ЦСКА в матче с «Уфой» (2:2) скандировали нецензурные выражения, московский клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. Также в игре с «Рубином» болельщики «Енисея» скандировали нецензурные выражения в адрес судьи и тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева — штраф 20 тыс. рублей. Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев покидал техническую зону, а на 69-й минуте он вышел на поле, за что лично оштрафован на 30 тыс. рублей, а сам клуб — на 20 тыс. рублей.

Смотрите также: У армейцев новый бомбардир? «Рубин» разгромлен