Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Кубок России
17:00
Урал
Арсенал Т
Футбол. Кубок России
19:30
Локомотив
Ростов
Футбол. Зарубежный
20:00
Монпелье
Генгам
Футбол. Зарубежный
20:00
Страсбур
Реймс
Футбол. Зарубежный
20:00
Эмполи
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Леванте
Футбол. Зарубежный
21:30
Эйбар
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
21:30
Уэска
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:45
Челси
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
21:45
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
21:45
Манчестер Сити
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
22:00
Рома
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:00
Дженоа
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
СПАЛ
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Фрозиноне
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Торино
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:30
Валенсия
Реал
Все события
Фоторепортажи
12Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях
15Самая горячая болельщица «Салавата»
14:21 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» и «Арсенал» оштрафованы на 100 тыс. рублей каждый за перебор желтых карточек

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» оштрафованы на 100 тыс. рублей каждый за неподобающее поведение футболистов в играх 21-го тура чемпионата России по футболу. Об этом журналистам в среду заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Наверх

Матч 21-го тура между «Енисеем» и «Рубином» прошел 30 марта в Красноярске и завершился со счетом 1:1. Игра между «Крыльями Советов» и «Арсеналом» состоялась днем ранее в Самаре и закончилась победой гостей — 1:0.

«Футболисты “Арсенала” и “Рубина” в своих матчах заработали по шесть желтых карточек, это неподобающее поведение команд. Клубы оштрафованы на сумму 100 тыс. рублей», — заявил Григорьянц.

Читайте также
РПЛ: «Спартак» и «Рубин» не могли играть в субботу. На переносе настояла полиция

В матче «Динамо» — «Локомотив» (0:1) болельщики обоих клубов скандировали нецензурные выражения, за это «Динамо» оштрафовано на 80 тыс. рублей, «Локомотив» — на 100 тыс. рублей. Также главный тренер столичной команды Юрий Семин покидал техническую зону, он получил штраф в размере 30 тыс. рублей.

Болельщики ЦСКА в матче с «Уфой» (2:2) скандировали нецензурные выражения, московский клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. Также в игре с «Рубином» болельщики «Енисея» скандировали нецензурные выражения в адрес судьи и тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева — штраф 20 тыс. рублей. Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев покидал техническую зону, а на 69-й минуте он вышел на поле, за что лично оштрафован на 30 тыс. рублей, а сам клуб — на 20 тыс. рублей.

Смотрите также: У армейцев новый бомбардир? «Рубин» разгромлен

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Загитова сделала то, что не удавалось никому больше 30 лет
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Нападение на Уткина: при чем тут Черчесов?
Бразилец покинул «Спартак» и обрадовался
Хованцев: Пресса в сезоне порой биатлонистов просто разлагала
«Бешикташ» готов заплатить за игрока ЦСКА €17 млн
Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова
Ефимовой — 27! Лучшие кадры самой красивой пловчихи мира (фото)
Макгрегора раскритиковали за оскорбление жены Нурмагомедова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь