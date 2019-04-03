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16:16 (мск), источник: Р-Спорт

Ананидзе пропустит перенесенный матч ЧР с «Оренбургом»

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Футболист «Крыльев Советов» Жано Ананидзе пропустит перенесенный матч 16-го тура чемпионата России против «Оренбурга», сообщается на официальном сайте самарского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча «Оренбург» — «Крылья Советов» пройдет в среду и начнется в 17:00 мск. Матч должен был пройти в Оренбурге в начале декабря 2018 года, но был перенесен на весну из-за сильных морозов в день игры.

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Как отмечается, грузинский полузащитник, арендованный у московского «Спартака», почувствовал небольшой дискомфорт, и тренерский штаб самарской команды принял решение не включать его в заявку, учитывая искусственный газон на стадионе «Оренбурга». Ананидзе пропустит первый матч за «Крылья Советов» в весенней части сезона, до этого он провел за волжан четыре встречи, отметившись одним забитым мячом.

Также пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что впервые в стартовом составе команды выйдет полузащитник Антон Зиньковский, приобретенный зимой у московского «Чертаново». Капитаном команды будет Тарас Бурлак в отсутствии дисквалифицированного Сергея Корниленко, а также в заявку «Крыльев» вошел румынский полузащитник Паул-Виорел Антон, ранее оправившийся от травмы. Он начнет матч на скамейке запасных.

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