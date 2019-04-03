Ананидзе пропустит перенесенный матч ЧР с «Оренбургом»

Источник: РИА "Новости"

Встреча «Оренбург» — «Крылья Советов» пройдет в среду и начнется в 17:00 мск. Матч должен был пройти в Оренбурге в начале декабря 2018 года, но был перенесен на весну из-за сильных морозов в день игры.

Как отмечается, грузинский полузащитник, арендованный у московского «Спартака», почувствовал небольшой дискомфорт, и тренерский штаб самарской команды принял решение не включать его в заявку, учитывая искусственный газон на стадионе «Оренбурга». Ананидзе пропустит первый матч за «Крылья Советов» в весенней части сезона, до этого он провел за волжан четыре встречи, отметившись одним забитым мячом.