Что ждет Кокорина и Мамаева? Репортаж из суда

Источник: Спорт-Экспресс

Предыстория

Кокорины, Мамаев и Протасовицкий стали зачинщиками двух драк в центре Москвы в октябре 2018 года. Пострадали водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой — Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин. В отношении Кокориных, Мамаева и Протасовицкого были возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Каждому грозит до семи лет лишения свободы. В СИЗО-2 «Бутырка» они содержатся с октября 2018-го, арест продлевался дважды.

Располневший Кокорин

Обвиняемых завели в зал в наручниках. Кокорины и Мамаев держали головы высоко, Протасовицкий же надел капюшон, почему-то склонившись вниз. Бросилось в глаза, как округлилось лицо Кокорина (кроме того, он еще и волосами оброс прилично). Очевидно, что недостатка в пище у него в СИЗО нет. Тут важно знать: питаются футболисты домашней едой, а не тюремной. Это стало известно, когда журналистов в феврале водили на экскурсию в «Бутырку». Кокорин в СИЗО содержится в двухместной камере. А вот Мамаев, хоть тоже звезда российского футбола, находится в многоместной.

О том, что футболист поправился, правозащитники говорили еще в январе. Раньше вес Кокорина составлял 74−79 килограммов (при росте 183 сантиметра). Похоже, теперь вес футболиста точно перевалил за 80 кг. Но вот адвокаты Кокорина утверждают, что со здоровьем у Александра не все в порядке. Нет, баланс обмена веществ не испортился, он в норме — есть проблемы с коленом, которое Кокорин травмировал в марте 2018-го. По словам адвокатов, из-за недостатка в двигательной активности игрок может стать инвалидом. Однако врачей «Зенита» к футболисту не пустили до сих пор.

Шутник Мамаев

Подсудимых посадили в клетку. Перед началом заседания журналистам удалось немного переговорить с Мамаевым. Серьезной беседы не получилось.

— Оригинальные у вас вопросы! Все одно и то же спрашивают. Узнайте у коллег, что мы отвечаем. Кто станет чемпионом? Когда там конец? В мае увидишь, — сказал Мамаев.

Фоторепортаж Мамаев сыграл в футбол в СИЗО

Еще у полузащитника спросили, играл ли он в футбол в «Бутырке» после легендарного февральского матча, в котором забил семь голов.

— В футбол играли, — ответил полузащитник «Краснодара».

— На том же поле?

— Нет, нас на «Уэмбли» вывозят.

Вообще, Мамаев на каждом заседании выглядит очень уверенно. Не прячет глаза в пол, порой даже дерзит судьям.

Поддержать Мамаева приехала его жена — Алана. Девушка Кокорина — Дарья Валитова — тоже прибыла в Пресненский суд. После того, как заседание закрылось для публики, Алана и Дарья отправились в столовую, где сели за один столик.

Чего ждать?

Сторона обвинения просит продлить срок содержания под стражей Кокориных, Мамаева и Протасовицкого еще на полгода (в СИЗО они заехали почти 6 месяцев назад). Защита футболистов же настаивает на возвращении дела прокурору.

Ситуация такая:

— Приговора в среду вынесено не будет. Не будет его и в четверг, и даже через месяц. На рассмотрение дела понадобится по меньшей мере 10 заседаний.

— Обвинение хочет, чтобы этот срок подсудимые провели в СИЗО.

— Защита настаивает на изменении меры пресечения — домашний арест или залог.

«СЭ» стали известны некоторые доводы защиты в ходе заседания:

— Следствием допущены многочисленные процессуальные нарушения.

— Расследование закончено, никак повлиять на суд обвиняемые не могут.

— Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии прокуратуры призвал строго соблюдать закон и не допускать волокиты.