«Оренбург» победил «Крылья Советов» в перенесенном матче чемпионата России по футболу

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В составе победителей голы забили Алексей Сутормин (8-я минута, с пенальти), Сильвие Бегич (17) и Михаил Сиваков (54). У гостей забитым с 11-метрового удара голом отметился Рамиль Шейдаев (12).

Изначально встреча должна была состояться 1 декабря в Оренбурге. За час до матча на стадионе была зафиксирована температура минус 17 градусов, из-за чего представители комиссии Российского футбольного союза (РФС) приняли решение перенести игру.

«Крылья Советов» потерпели второе поражение подряд, оренбуржцы одержали вторую победу в последних трех матчах. «Оренбург» продлил беспроигрышную серию встреч с «Крыльями» в чемпионате России (Российской премьер-лиги и Олимп — Футбольной национальной лиги) до шести встреч — четыре победы, две ничьи.