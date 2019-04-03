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19:12 (мск), источник: ТАСС

«Оренбург» победил «Крылья Советов» в перенесенном матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 3 апреля. «Оренбург» одержал победу над самарским футбольным клубом «Крылья Советов» со счетом 3:1 в перенесенном домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей голы забили Алексей Сутормин (8-я минута, с пенальти), Сильвие Бегич (17) и Михаил Сиваков (54). У гостей забитым с 11-метрового удара голом отметился Рамиль Шейдаев (12).

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Изначально встреча должна была состояться 1 декабря в Оренбурге. За час до матча на стадионе была зафиксирована температура минус 17 градусов, из-за чего представители комиссии Российского футбольного союза (РФС) приняли решение перенести игру.

«Крылья Советов» потерпели второе поражение подряд, оренбуржцы одержали вторую победу в последних трех матчах. «Оренбург» продлил беспроигрышную серию встреч с «Крыльями» в чемпионате России (Российской премьер-лиги и Олимп — Футбольной национальной лиги) до шести встреч — четыре победы, две ничьи.

«Оренбург» вышел на восьмое место в турнирной таблице, набрав 29 очков после 21 матча. «Крылья Советов» с 24 очками идут 11-ми. В следующем туре «Оренбург» 8 апреля примет грозненский «Ахмат», двумя днями ранее «Крылья» сыграют в гостях с «Краснодаром».

Оренбург
3:1
Первый тайм: 2:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 163.04.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Газовик, 3684 зрителя
Главные тренеры
Владимир ФедотовМиодраг Божович
Голы
Алексей Сутормин8′
Рамиль Шейдаев12′
Силвие Бегич(Даниэл Мишкич, Денис Попович)17′
Михаил Сиваков(Денис Попович)54′
Составы команд
91Евгений Фролов
1Сергей Рыжиков
12Андрей Малых
39Виталий Денисов
13Сергей Терехов
5Мирал Самарджич
6Силвие Бегич
90Тарас Бурлак
53′
60Савелий Козлов
19Александр Самедов
19Алексей Сутормин
70Антон Зиньковский
8Даниэл Мишкич
90+1′
40Артем Тимофеев
23Сергей Бреев
49Роман Шишкин
58Адессойе Ойеволе
11′46′
99Максим Канунников
3Михаил Сиваков
15Георгий Зотов
19′66′
10Денис Попович
70′77′
28Паул Антон
73′
29Вадим Афонин
11Рамиль Шейдаев
82′
7Джордже Деспотович
85′
22Ваня Вучичевич
9Андрей Козлов
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)9
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
6Угловые8
15Фолы8
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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