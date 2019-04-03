«Оренбург» победил «Крылья Советов» в перенесенном матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 3 апреля. «Оренбург» одержал победу над самарским футбольным клубом «Крылья Советов» со счетом 3:1 в перенесенном домашнем матче 16-го тура Российской
ТАСС, 3 апреля. «Оренбург» одержал победу над самарским футбольным клубом «Крылья Советов» со счетом 3:1 в перенесенном домашнем матче 16-го тура Российской
В составе победителей голы забили Алексей Сутормин (8-я минута, с пенальти), Сильвие Бегич (17) и Михаил Сиваков (54). У гостей забитым с 11-метрового удара голом отметился Рамиль Шейдаев (12).
Изначально встреча должна была состояться 1 декабря в Оренбурге. За час до матча на стадионе была зафиксирована температура минус 17 градусов,
«Крылья Советов» потерпели второе поражение подряд, оренбуржцы одержали вторую победу в последних трех матчах. «Оренбург» продлил беспроигрышную серию встреч с «Крыльями» в чемпионате России (Российской
«Оренбург» вышел на восьмое место в турнирной таблице, набрав 29 очков после 21 матча. «Крылья Советов» с 24 очками идут 11-ми. В следующем туре «Оренбург» 8 апреля примет грозненский «Ахмат», двумя днями ранее «Крылья» сыграют в гостях с «Краснодаром».
|Владимир Федотов
|Миодраг Божович
|Алексей Сутормин
|8′
|Рамиль Шейдаев
|12′
|Силвие Бегич(Даниэл Мишкич, Денис Попович)
|17′
|Михаил Сиваков(Денис Попович)
|54′
|91
|Евгений Фролов
|1
|Сергей Рыжиков
|12
|Андрей Малых
|39
|Виталий Денисов
|13
|Сергей Терехов
|5
|Мирал Самарджич
|6
|Силвие Бегич
|90
|Тарас Бурлак
53′
|60
|Савелий Козлов
|19
|Александр Самедов
|19
|Алексей Сутормин
|70
|Антон Зиньковский
|8
|Даниэл Мишкич
90+1′
|40
|Артем Тимофеев
|23
|Сергей Бреев
|49
|Роман Шишкин
|58
|Адессойе Ойеволе
11′46′
|99
|Максим Канунников
|3
|Михаил Сиваков
|15
|Георгий Зотов
19′66′
|10
|Денис Попович
70′77′
|28
|Паул Антон
73′
|29
|Вадим Афонин
|11
|Рамиль Шейдаев
82′
|7
|Джордже Деспотович
85′
|22
|Ваня Вучичевич
|9
|Андрей Козлов
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|8
|15
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)