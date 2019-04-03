«Сил терпеть ваши выходки уже нет»: фанаты «Динамо» — руководству клуба
Болельщики «Динамо» остались недовольны решением провести на обновленной арене в Петровском Парке матч за
Болельщики «Динамо» остались недовольны решением провести на обновленной арене в Петровском Парке матч за
— Вчера в Сети появилась информация о том, что стадион «Динамо» получил подтверждение на проведение матча Суперкубка России по футболу, при этом так и не названа точная дата первой игры «Динамо» на этом стадионе.
Очередной «интеллектуал» из управляющей компании рассказывает нам, что мы должны гордиться тем, что наш стадион откроет матч такого масштаба! По его мнению, нам должно быть от этого приятно.
Приятно, что мы все ждем открытия 10 лет, приятно, что их обещания открыть стадион 10 марта были сорваны
Так вот, дилетанты из управляющей компании и прочие им сочувствующие, от всего сердца заявляем вам:
Вы переходите черту. Одумайтесь, сегодня вы не заслуживаете даже нашего презрения, но до ненависти остался один шаг — мы перестанем подбирать для вас приемлемые эпитеты.
Сил терпеть ваши выходки уже нет, мы требуем чтобы первый официальный матч на арене был с участием «Динамо»! Гипотетическое открытие матчем Суперкубка станет суперфиналом вашей и без того уже загубленной репутации", — говорится в заявлении.
Напомним, стадион «Динамо» должен был открыться матчем 19-го тура
«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка после 21 тура.