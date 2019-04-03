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21:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сил терпеть ваши выходки уже нет»: фанаты «Динамо» — руководству клуба

Болельщики «Динамо» остались недовольны решением провести на обновленной арене в Петровском Парке матч за Олимп-Суперкубок России 6 июля. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте фанатов бело-голубых.

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Источник: РИА "Новости"

— Вчера в Сети появилась информация о том, что стадион «Динамо» получил подтверждение на проведение матча Суперкубка России по футболу, при этом так и не названа точная дата первой игры «Динамо» на этом стадионе.

Очередной «интеллектуал» из управляющей компании рассказывает нам, что мы должны гордиться тем, что наш стадион откроет матч такого масштаба! По его мнению, нам должно быть от этого приятно.

Приятно, что мы все ждем открытия 10 лет, приятно, что их обещания открыть стадион 10 марта были сорваны из-за некомпетентности нанятых ими сотрудников, приятно, что стадион «Динамо» в Петровском Парке может быть открыт матчем без участия «Динамо»!

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Первое дерби «Динамо» — «Спартак» в Петровском парке

Так вот, дилетанты из управляющей компании и прочие им сочувствующие, от всего сердца заявляем вам:

Вы переходите черту. Одумайтесь, сегодня вы не заслуживаете даже нашего презрения, но до ненависти остался один шаг — мы перестанем подбирать для вас приемлемые эпитеты.

Сил терпеть ваши выходки уже нет, мы требуем чтобы первый официальный матч на арене был с участием «Динамо»! Гипотетическое открытие матчем Суперкубка станет суперфиналом вашей и без того уже загубленной репутации", — говорится в заявлении.

Напомним, стадион «Динамо» должен был открыться матчем 19-го тура премьер-лиги против «Спартака» (0:1). Однако эта встреча была перенесена в Химки из-за неготовности газона на обновленной арене.

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка после 21 тура.

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