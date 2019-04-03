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22:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Занев: Разочаровался в Аленичеве. Думаю, сейчас никто из игроков не верит ему

Болгарский защитник Петар Занев сделал заявление по своему уходу из «Енисея» и конфликте с главным тренером команды Дмитрием Аленичевым.

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Источник: РИА "Новости"

«Мой контракт с “Енисеем” был расторгнут по моей инициативе. Я принял это решение, потому что больше не хочу работать с таким тренером, как Аленичев. После своего возвращения из сборной я понял, что тренерский штаб обвиняет игроков, в том числе и меня, в том, что мы проиграли матч в Самаре преднамеренно, чтобы слить тренера».

Когда в личном разговоре я попросил Дмитрия Аленичева дать объяснение обвинениям в мой адрес, он отвернулся от меня и сказал, что это были слова агентов, а не его. Я честно признаюсь, что в этот момент я почувствовал, что он лжёт мне в лицо. После звонка от агента я понял, что был прав. Я всегда жил по принципу, согласно которому нужно говорить человеку своё мнение о нём в лицо, а не за его спиной. Но он не сказал правду в лицо никому из игроков.
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«В то же время он говорил нам, что не может решить проблемы с имеющейся командой! Я убеждён, что при правильном подходе тренера к игрокам, его способности наладить отношения внутри команды мы могли бы быть намного выше! На десятом месте!

Я всегда уважал Дмитрия Аленичева, но теперь я разочаровался в нём как в человеке. Тренер должен уметь объединять команду, быть авторитетом в раздевалке. Я думаю, что никто из игроков не верит ему на данный момент.

Я с интересом готов рассказывать, как развивается футбол в Красноярске. Но мне грустно от того, что происходит, потому что в Красноярске живут хорошие люди и очень эмоциональные фанаты. Я не забуду об их поддержке в социальных сетях и на стадионах", — цитирует Занева Gong.bg.

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