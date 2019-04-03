Занев: Разочаровался в Аленичеве. Думаю, сейчас никто из игроков не верит ему

Когда в личном разговоре я попросил Дмитрия Аленичева дать объяснение обвинениям в мой адрес, он отвернулся от меня и сказал, что это были слова агентов, а не его. Я честно признаюсь, что в этот момент я почувствовал, что он лжёт мне в лицо. После звонка от агента я понял, что был прав. Я всегда жил по принципу, согласно которому нужно говорить человеку своё мнение о нём в лицо, а не за его спиной. Но он не сказал правду в лицо никому из игроков.