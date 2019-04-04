Василий Уткин: Не понимаю, зачем столько держать в СИЗО Кокорина и Мамаева?

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Владимир Полупанов, АиФ.ru: — 3 апреля прошло очередное заседание суда по делу Кокорина и Мамаева. Когда их задержали, ты задал риторический вопрос: «Где извинения?». Извинения, пусть и запоздалые, всё-таки от них последовали. Уже полгода футболистов удерживают в СИЗО. И их арест продлён ещё на полгода. На твой взгляд, справедливо?

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Василий Уткин: — Думаю, что Кокорин и Мамаев из большого количества людей, которые сидят в наших тюрьмах, выделяются только тем, что они известные футболисты. И, может быть, кого-то удивляет, что к ним так отнеслись в силу их статуса. А давай посмотрим на это дело отстраненно. Есть два эпизода драки, полностью снятых на видео. Как можно это рассматривать полгода? Какая система VAR там используется? Свидетелей немного, и все они могут быть за это время опрошены.

Давайте помнить: то, что сейчас происходит, это не наказание, а следственный изолятор. Они там содержатся потому, что каким-то образом могут помешать ходу следствия или скрыться. Но это же абсурд. Да, они богатые люди. Но они богатые за счёт зарплаты. Если они скроются, то перестанут её получать. Мало того, скорее всего, ещё попадут на серьёзные санкции со стороны клубов за невыполнение контракта. Какие следственные действия происходили с ними за последние 3 месяца? Второй раз им продлили арест в первых числах декабря. Как думаешь, что происходило в СИЗО между 15 декабря и 10 января с ними и другими заключенными?

— Ничего. Никаких следственных действий.

— Я вообще считаю, что как в больницах людей, которым не требуется постоянный уход, отпускают по домам, так и людей, не совершивших тяжких преступлений против личности, можно отпускать с браслетами под домашний арест.

Содержание за подобный проступок в СИЗО на полгода — я не знаю, зачем это может быть нужно? Думаю, что мне никто этого не объяснит. Меня об этом часто спрашивают, когда я прихожу на рынок, в магазин, еду в такси. И все люди говорят: «Ну, должна же быть справедливость». Даже когда ко всем относятся одинаково, это ещё не называется справедливостью. Можно же всем головы рубить. Это же не будет справедливостью. Я не понимаю, почему у нас принято считать, что справедливость должна быть адски суровой? Почему она не может быть гуманной? Два человека получили по физиономии. Никто не покалечен, в конце концов.

— Песни Майкла Джексона, репутация которого сильно подпорчена обвинениями в педофилии в скандальном фильме «Покидая Неверлэнд», радиостанции снимают с эфира. А репутация сильно влияет на его карьеру?

— Репутация репутации рознь. Она ещё и от страны зависит. В Англии, например, футболист Адам Джонсон (в прошлом игрок сборной Англии и «Сандерлэнда» — Ред.) отсидел почти 3 года за сексуальную связь с 15-летней фанаткой. С ним разорвали контракты и «Сандерленд», и компания Adidas. Почему я вспомнил о нём? Потому что Джексона тоже обвиняют в педофилии. Но фанатке, которая захотела переспать с Джонсоном, всё-таки было 15, а не 12 лет. Это одна история. В марте этого года Джонсона освободили условно-досрочно. И ни один английский клуб не хочет видеть его своим игроком, а за границей он не может играть из-за запрета на вылет из страны.

А в истории с Майклом Джексоном я разделяю мнение, что в фильме не предоставлено слово другой стороне. И сами по себе герои фильма (если они даже пережили всё то, о чём рассказывают) не могут быть людьми, априори вызывающими полное доверие. Мало ли что они рассказывают. Я недавно читал новость о том, что Вика Цыганова посмертно обвинила Иосифа Кобзона в харрасменте (домогательствах). Иосиф Давыдович всю жизнь имел дело с очень красивыми женщинами. У него был большой выбор. Поэтому при всем уважении к Вике Цыгановой мне сложно поверить в то, что она говорит.

— На карьере Мамаева и Кокорина этот инцидент отразится?

— Судя по всему, по окончании этого дела ФК «Краснодар» с Мамаевым контракт расторгнет. По крайней мере, можно сделать такое предположение. А что касается Кокорина, то он ещё молодой футболист. Думаю, разговоры о том, что он может остаться калекой после операции на «крестах» (которую ему сделали год назад), сильно преувеличены. Думаю, что ему будет сложнее вернуться на профессиональный уровень. Особенно после полугода тюрьмы. Думаю, что это еще раз показывает, что наша система, которую хочется назвать карательной, устроена так, что всем, кто в нее попадает, обратно выбраться очень-очень сложно. Всем известна статистика оправдательных приговоров — она составляет менее 6%. Так быть не должно.

— Говоря о Мамаеве и Кокорине в своём видеоблоге, ты сказал про себя, что ты тоже не белый и не пушистый. И упомянул историю о том, как много лет назад вызывал девушек лёгкого поведения на базу сборной России. Что это за история?

— Мы собирались провести время в городе самым обычным образом — просто потусить — поэтому оставили девушек на базе. Они были заперты там. Я имел в виду, что футболистам совсем не обязательно быть примерами для подражания.

Потому что чисто математически в то время, когда другие дети читают книжки, учат русский язык и решают примеры по математике, футболисты бьют мячом об стенку и друг об друга. Понятно, что в сутках 24 часа, и что-то другое постигается в меньшей степени.

— 9 месяцев прошло с момента окончания домашнего ЧМ-2018. Была масса разговоров, что он даст толчок для развития нашего футбола. Нет у тебя ощущения, что инъекция футболом не сработала? Чемпионат уехал, а всё осталось по-прежнему. Яркий пример: ФК «Урал» бесплатно раздает билеты, чтобы хоть как-то заполнить трибуны.

— Не только ФК «Урал». То же самое происходит в Саранске и Волгограде. По-моему, из команд первого дивизиона, располагающими стадионами, оставшимися после ЧМ, продаёт билеты только калининградская «Балтика».

Дело в том, что футбол — это часть экономики. Если в экономике нет свободных денег, то чего мы хотим? У нас в чемпионате сейчас есть 4, ну, может, 5 клубов, способных покупать игроков, а не брать их в аренду на каких-то условиях. Но совсем вычеркнуть фактор влияния чемпионата мира невозможно. Стадионы, во всяком случае, появились.

Другое дело — непонятно, как они эксплуатируются. Все арены находятся в ведении одной управляющей компании. И что меня больше всего удивляет — это то, что компания как бы сдаёт стадионы клубам в аренду. Как может один стадион одной вместимости в одном городе стоить (аренда — Ред.) столько же, сколько стоит другой стадион другой вместимости в другом городе?

Чем скорее стадионы окажутся в ведении клубов (хотя бы частично), тем будет лучше. В Ростове была недавно ситуация, когда управляющая компания конфликтовала с футбольным клубом по поводу проведения на стадионе концерта Басты якобы потому, что испортится газон. Хотя предусмотрена возможность закрывать газоны на всех стадионах. Это абсурд. Ростов проводит на этом стадионе 15 матчей чемпионата в сезоне. Ну, допустим, ещё 3 матча кубка (в среднем). От силы 20 дней в году. Понятно, что стадион не может быть предназначен только для этого.

Поэтому я считаю, что стадионы не должны находится в полном ведении клубов. Так как они не смогут обеспечить их загрузку.

— Построен современный стадион «Динамо». Но что происходит с футбольным клубом «Динамо», непонятно? Нет у тебя ощущения, что такой футбольный клуб никому не нужен?

— Наоборот, это клуб, который нужен всем. На «Динамо» просто слишком много охотников. Это та самая сила, которую я бы обезличенно назвал «генералы». Они всегда будут иметь влияние на процесс в силу истории клуба. Честно говоря, я долго думал, что «Динамо» существует потому, что за его руководство отвечает такой серьезный человека, возглавляющий Центральный совет «Динамо», как Владимир Проничев. Мне казалось, что он находит возможность договариваться с бизнесом. И бизнес содержит «Динамо» за какие-то услуги. Оказалось, что владельцы «Динамо» постепенно продавали свои доли ВТБ. И, в конце концов, возникла ситуация, которая существует сейчас — ВТБ построил стадион. На нем должна играть команда. А у Центрального совета «Динамо» возможности содержать команду, кроме как на спонсорские деньги ВТБ, нет. Спонсорский контракт заканчивается в этом году. Стык интересов в том, что нынешнему руководству клуба хочется, чтобы всё было по-прежнему: чтобы им давали деньги, и они ими сами распоряжались. А ВТБ хочет забрать команду себе. И для этого есть все основания. Если говорить о футбольном клубе, то, может быть, это будет правильным решением, ведь у него, наконец-то, появится хозяин. И тогда, может быть, клуб будет совсем без «генералов». Что тоже хорошо. Человек любых взглядов согласится со мной, что в нашей стране генералов значительно больше, чем нужно. И те, кто остаётся без реального дела, очень ищут себе применение.

— За работой какого из российских тренеров тебе любопытно наблюдать?

— Мне интересно было наблюдать за работой тренера Виталия Кафанова.

— Который ушёл из «Рубина»?

— Да, он был помощником Курбана Бердыева.

Вклад Кафанова в игру «Рубина» хорошо известен. Нельзя сказать, кто у Бердыева второй, а кто третий тренер. Это давно работающая спаянная бригада. Кафанов, в частности, отвечал за подготовку вратарей. И вратари в «Рубине» всегда были хорошие.

А сколько было вратарей преобразившихся. И Рыжиков, и Джанаев, и нынешний основной вратарь Бабурин.

Кафанов — один из немногих российских тренеров, которого знают хорошо за рубежом, зовут на разные семинары. Хотя он узкий специалист. Мне, конечно, интересна работа Валерия Карпина. Я всегда видел в нем задатки тренера. Даже когда он сам в себе их еще не признавал. Сейчас Карпину досталась команда, которая ему очень подходит. В том смысле, что от него не ждут в Ростове немедленного результата. У него там есть свобода в работе. Думаю, что и сам Ростов считает удачей приглашение Карпина. По-моему, пока все оправдывается. Для первого полноценного сезона они пошумели и неплохо заработали на продаже игроков. Играют заметно — «Краснодар» выбили из Кубка в конце февраля.

— Мутко, которого ты упомянул, сегодня нет в футболе.

— Да, но он отвечает за строительство и построенные спортивные объекты, которые находятся в промежуточной эксплуатации. Путин сказал, что нужно отвести 3 года, чтобы клубы научились хозяйствовать. Пока это нерешенный вопрос.

— Тем не менее, Мутко, на которого можно было списать все огрехи, уже нет в российском футболе. Наш футбол от этого выиграл?

— Я думаю, что футбол выиграл от того, что его возглавил Александр Дюков (нынешний глава РФС — Ред.). Почему я верю в Дюкова? У него не номенклатурный, а реально деловой опыт. В 90-е он возглавлял петербургский грузовой порт. Это вообще подвиг. Он и сейчас выглядит как мушкетер, а когда к нему приходили люди в грузовой порт в 90-е, думаю, с его молодостью и деликатной внешностью не воспринимали его за человека. Кроме того, он руководил такой компанией, как «Сибур». Я не большой специалист, но мне случается слушать всякие экономические программы. Знаю, что «Сибур», когда им руководил Дюков, считался самой развитой и прогрессирующей компанией в России.

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Хотя в целом выборы Дюкова больше похоже на перестановки в «Зените». Там убрали, наконец, Фурсенко. И мне стало скучнее жить из-за этого (смеется). Главой совета директоров «Зенита» стал Александр Медведев. А Дюков, освободив эту должность, переместился в РФС. При желании можно сказать, что это сугубо «зенитовские» перестановки.

Я думаю, что сейчас в футболе наступило время действий. Последние 2−3 сезона перед чемпионатом мира многие назревшие вопросы откровенно консервировались, не хотели рисковать перед большим турниром. В какой-то мере это было оправданно — сборная в итоге дошла до четвертьфинала. Но сейчас надо решать много вопросов, связанных с новым форматом лимита, с экономикой в новых условиях. В этом отношении у Дюкова достаточно опыта, воли и деловой хватки. Возможно, это будет очередное в моей жизни разочарование. Но я надеюсь, что, наконец-то, увижу на посту главы РФС человека, который понравится мне больше Вячеслава Ивановича Колоскова.

— Наша сборная в четвертьфинале ЧМ — что это было? Невероятное стечение обстоятельств или плод плодотворной работы?

— Думаю, пополам. Я говорил много критических и просто саркастических слов о Станиславе Черчесове (главный тренер сборной России по футболу — Ред.) в последний год его работы. Делал это не я один, и для этого было много оснований. У меня вызывали естественные опасения его метания по составу, его непоследовательность в этом вопросе. Надо сказать, что меня дико бесит его чувство юмора. А вернее то, что он сам считает чувством юмора. Но это личное.

Никто не мог знать, что под крылом Черчесова вырастет такой качественный специалист по физподготовке, как Владимир Паников. Чемпионат мира по футболу — это ещё и чемпионат мира по подготовке к чемпионату мира. Часто говорят, что это турнир, который сильно уступает в качестве футболе не только Лиге чемпионов, но и лучшим матчам национальных чемпионатов. Потому что футболисты сборных мало времени проводят вместе, и за короткий промежуток времени невозможно добиться той сыгранности.

Но на ЧМ есть одна важная вещь, которая обеспечивает интересную соревновательность — все команды находятся в одинаковых условиях подготовки, все играют в одном игровом ритме. Не может быть у одной команды 3 дня на подготовку к матчу, у другой 7.

Невозможно было предвидеть, что сборная России настолько хорошо подготовится к турниру. Это было сюрпризом. И это то, что является плодом качественной работы. Сюрпризом является то, что Черчесову невероятно повезло с составом. По первой игре мы видели, что он планировал использовать одних людей. А лидерами команды стали другие — не те, на кого он рассчитывал. Но и в этой ситуации не обошлось без очень серьезных просчетов.

Думаю, самый лучший матч сборная сыграла с Хорватией и могла его выиграть. Это была равная игра с хорватами, которые потом дошли до финала. Что было в этом матче? Я написал об этом, когда был опубликован состав сборной. У нас на бровке был один игрок — ломаный-переломанный Жирков. И если команда собирались идти далеко, была готова физически и рассматривала такую перспективу, рассчитывать, что Жирков (который доломался в матче с Испанией) выдержит всю дистанцию, было наивно.

Альтернативой ему был Кудряшов, который не сопоставим с Жирковым с точки зрения конструктивных действий. Из зоны Кудряшова нам пришёл первый год. И так далее и тому подобное. Так что с кадрами Черчесов, скорее, угадал. Но системно не был готов.

— Ты называл Артёма Дзюбу футболистом года, но при этом сказал, что не испытываешь к нему человеческих симпатий («плохо отношусь к Дзюбе как к личности, у него целый шкаф скелетов»). Как всё-таки это уживается вместе? Разве не должен футболист года быть человеком, к которому нет вопросов?

— Но это же у меня к нему есть вопросы, а не у отрасли. А с точки зрения отрасли Дзюба — человек, который стал символом футбола России. Это к нему после игры выходит толпа болельщиков, чтобы обниматься. Как же он не человек года?

Каждому журналисту приходится делать выбор и называть трёх лучших футболистов по итогам сезона. По-моему мнению, это, конечно же, Игорь Акинфеев, Марио Фернандес и Сергей Игнашевич. Игнашевичем я был восхищен с человеческой точки зрения. Его вызвали в сборную не сразу, а в следствии травмы другого футболиста. Совершенно очевидно, что позиция в обороне самая проблемная. Учитывая, сколько лет Игнашевичу, я считаю, что это просто «последний поход короля Теодена». Понятно, что это конец карьеры. Здесь мог быть и позор. Человек поставил на карту абсолютно всё.

— Кто тебе более симпатичен: Роналду или Месси?

— В прошлом году Роналду, в этом Месси. Месси сейчас показывает свою лучшую игру.

— Хотя на чемпионате мира он был не так заметен.

— Футбол — это командная игра. Проблемы в сборной Аргентины хорошо известны — тренеру Сампаоли команда объявила бойкот прямо во время чемпионата. Процесс отбора состава тоже происходил конфликтно. Там было много проблем. Так что это не личная неудача Месси. Это могло бы быть колоссальной удачей Месси, если б он, взяв всё на себя, с этим справился. Но в той ситуации это было очень сложно.

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— Год назад Зидан ушёл из мадридского «Реала» по собственному желанию через несколько дней после победы в Лиге чемпионов. И все-таки вернулся туда на днях. Почему?

— Наверно, по итогам прошлого сезона было понятно, что «Реал», который выиграл Лигу чемпионов почти одним и тем же составом, нуждался в переменах. Но как их проводить? Это всегда очень сложный момент — плавно вырастить одну команду из-под другой.

Это мало кому удавалось. Я склонен верить тому, что Зидан настаивал на том, что у него должны быть полные менеджерские полномочия, связанные с выбором игроком и комплектованием команды. Флорентино Перес (президент «Реала» — Ред.) — человек очень самовластный. Последний год показал, что Зидан, может быть, был не прав, но Перес ТОЧНО был неправ. Мы никогда не узнаем, как бы Зидан справился после ухода Роналду.

Сезон провален. Но в этом нет ничего удивительного. Сколько лет подряд можно выигрывать Лигу чемпионов?

— Лыжники часто ругаются с Дмитрием Губерниевым. Им не нравится, как тот освещает соревнования и лезёт в их личную жизнь. На чьей стороне правда, по-твоему?

— Не могу это сказать, потому что не знаю, как освещаются лыжи. У Губерниева, конечно же, своя манера комментирования. В этом вопросе я не могу занять позицию, кроме того, что спортсмены не должны выбирать себе комментатора.