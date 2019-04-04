Как «Зенит» поступит с Кокориным?

Источник: Спорт-Экспресс

Что есть сейчас

«Зенит» с начала процесса над «Мамаевым — Кокориным» выбрал линию поведения, отличную от позиции «Краснодара» — клуб не делал публичных осуждающих комментариев, а там, где это возможно, поддерживал футболиста. Очевидно, что сине-бело-голубые намерены и дальше продолжать сотрудничество с форвардом. Кокорину — 28. Тот возраст, который позволяет рассчитывать на еще несколько лет стабильной карьеры.

Видео Александр Кокорин встретил день рождения в СИЗО

Контракт истекает в июне, и по регламенту Александр уже сейчас может вести переговоры с другими клубами — впрочем, делать это из тюрьмы проблематично, да и манкировать сотрудничеством с самым богатым клубом страны не стоит.

Человек, которого в СМИ называют агентом игрока, его же отчим, Кирилл Логинов, вчера не смог дать комментарий относительно будущего Кокорина: «Я не готов с вами это обсуждать». Что ж, будем рассуждать на основе той информации, о которой говорят в футбольных кругах.

Еще до событий в начале октября (эпизоды с Паком в «Кофемании» и Соловчуком неподалеку от стриптиз-бара) клуб намеревался продолжить сотрудничество с форвардом — речь шла о долгосрочном контракте (по некоторым данным, на три года), сумма в котором не отличалась бы от той, что есть у игрока в действующем договоре: 3,3 миллиона евро.

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Что будет дальше

Летом Кокорин станет свободным агентом и будет волен подписывать контракт с каким угодно клубом (у Мамаева ситуация обратная — его договор действует до конца декабря), а играть, если принимать во внимание арест до 25 сентября, он сможет лишь с 11-го тура следующего чемпионата.

По моей информации, в Петербурге рассматривают несколько вариантов развития событий, ключевым из которых является следующий — подписание контракта, согласно которому у форварда будет фиксированная небольшая по меркам РПЛ зарплата и достойные премиальные выплаты по результатам выполненной работы.

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Похожий пример — у форварда Александра Бухарова в «Рубине», основной доход которого составляют достаточно приличные бонусы по числу проведенных матчей.

Очевидно и то, что при всем добром отношении к Кокорину «Зениту» стоит внимательно посмотреть и на его настрой по поводу дальнейшей карьеры. Возможно, обратиться за помощью к психологу. Вероятно и то, что Александру в будущем, если он хочет играть в большой команде, предстоит проводить достаточно много времени на так называемых социальных мероприятиях: например, рассказывать о своем негативном опыте в публичных местах. Безусловно, есть вопрос — готов ли сам футболист к такому пути? Не предпочтет ли он уехать в другую страну, где условия могут быть на порядок лучше? Спрос будет. Даже учитывая год простоя.