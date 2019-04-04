Зырянов объяснил, почему фигурное катание — кошмарный вид спорта

«Фигурное катание — кошмарный вид спорта. В 18 лет уже заканчивают карьеру. Спортсмен закончен и никому не нужен. Конечно, есть исключения. То же самое с гимнастикой. Уже в 16 лет надо на пенсию выходить, так как молодые подпирают, которые более маленькие, более стройненькие и могут медали выигрывать. Адский спорт», — сказал Зырянов в интервью Youtube-каналу Lookyanov.