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11:24 (мск), источник: Матч ТВ

Чалов мог перейти в «Рому». ЦСКА не устроила сумма

Спортивный директор крупного футбольного консалтингового агентства TopScout Эльдар Петрович рассказал в эксклюзивном интервью «Матч ТВ» о переговорах между «Ромой» и ЦСКА по поводу перехода Федора Чалова.

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— На нас вышли через итальянских партнеров агентства. У них хорошие отношения с Мончи (бывшим спортивным директором «Ромы»), который попросил своих итальянских знакомых узнать о возможных условиях трансфера. А те пришли к нам.

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«Рома» была готова расстаться с суммой, сопоставимой с той, которую изначально предлагал «Ювентус» за Головина (18 млн). Эти деньги явно не устраивали ЦСКА, поэтому большого интереса со стороны армейцев не последовало. Сейчас Мончи ушел из «Ромы», поэтому мне сложно сказать, насколько этот трансфер вероятен. Но я уверен, что ЦСКА будет просить минимум в полтора раза больше. 30−35 миллионов — за такие деньги Чалов уедет из России.

— С «Ромой» совсем было без шансов? Мончи был действительно заинтересован?

— Да, он приезжал в Москву на игру «Ромы» с ЦСКА и ждал положительных сигналов, что руководство и агент лояльно относятся к переезду Чалова в Италию. Я разговаривал с агентом Чалова (тогда — Виктор Панченко), а Мончи наблюдал ситуацию со стороны. Но предпосылок не было. ЦСКА сумма не устроила. Соответственно Мончи напрямую с клубом не общался. При этом, насколько мне известно, «Рома» сделала достойное предложение по другому игроку ЦСКА.

— Что скажете о египтянине Кристиане Эмиле, новом агенте Чалова?

— В России он известен тем, что ведет дела Слуцкого. Думаю, Леонид Викторович посоветовал ему взять Чалова. Эмиле представляет одно из ведущих английских агентств, у которого есть выходы на все клубы АПЛ. Это агентство знает в Европе каждая команда с деньгами. Полагаю, у агента есть понимание, что в ближайший год или два Чалов перейдет в АПЛ.

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— Эмиле будет предлагать форварда армейцев клубам АПЛ?

— Команды, которым летом понадобится нападающий, будут обращаться к агентству. Оно станет предлагать Чалова в качестве варианта усиления. Механизмов может быть много. Возможно, переговоры уже состоялись.

Кто-то понимает, что им нужен молодой нападающий в районе 30−35 миллионов евро. В Европе за такие деньги очень сложно подписать футболиста, который проявил себя в топовой пятерке чемпионатов. Соответственно, вполне реален курс на Россию.

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