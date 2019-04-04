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14:53 (мск), источник: Р-Спорт

«Зенит» планирует построить второй крытый манеж в академии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости, Сергей Яременко. Президент санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев на открытии обновленного надувного манежа в академии сообщил, что клуб планирует в скором времени построить стационарный манеж.

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Источник: РИА "Новости"

Академия «Зенита» существует с 1968 года. До 2009 года она носила название «Смена». Надувной манеж появился на территории спортивной школы в 2008 году, в 2019-м «Зенит» модернизировал сооружение.

«Будем развиваться дальше — построим еще один манеж. Мы получим от города новый участок и построим не воздухоопорную, а стабильную конструкцию. В академии будет два манежа — уверены, что сделаем это ускоренным образом. Не к 2023 году, а к 2021-му или 2022-му», — заявил Медведев журналистам.

«Модернизированный надувной манеж позволяет проводить не только тренировки, но и юношеские турниры любого уровня. Он стал надежнее, светлее. Пленка пропускает свет и позволяет экономить электроэнергию. Воздушные машины обеспечивают вентиляцию: даже если будете очень быстро бегать — не задохнетесь. Поле соответствует лучшим стандартам искусственных газонов», — отметил президент «Зенита».

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