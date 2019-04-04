«Зенит» планирует построить второй крытый манеж в академии

Источник: РИА "Новости"

Академия «Зенита» существует с 1968 года. До 2009 года она носила название «Смена». Надувной манеж появился на территории спортивной школы в 2008 году, в 2019-м «Зенит» модернизировал сооружение.

«Будем развиваться дальше — построим еще один манеж. Мы получим от города новый участок и построим не воздухоопорную, а стабильную конструкцию. В академии будет два манежа — уверены, что сделаем это ускоренным образом. Не к 2023 году, а к 2021-му или 2022-му», — заявил Медведев журналистам.