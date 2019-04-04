Скончался бывший главный врач футбольного «Динамо» Дмитрий Бабиченко
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бывший главный врач московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Бабиченко умер в среду в возрасте 65 лет, сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бывший главный врач московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Бабиченко умер в среду в возрасте 65 лет, сообщается на официальном сайте команды.
Причина смерти Бабиченко, который проработал в клубе на различных должностях более десяти лет, не уточняется.
«Руководство, тренерский штаб, футболисты,
Прощание с Бабиченко состоится в пятницу, похороны пройдут на Хованском кладбище.