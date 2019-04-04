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15:01 (мск), источник: Р-Спорт

Скончался бывший главный врач футбольного «Динамо» Дмитрий Бабиченко

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бывший главный врач московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Бабиченко умер в среду в возрасте 65 лет, сообщается на официальном сайте команды.

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Причина смерти Бабиченко, который проработал в клубе на различных должностях более десяти лет, не уточняется.

«Руководство, тренерский штаб, футболисты, административно-технический персонал и весь коллектив футбольного клуба “Динамо”, многие сотрудники которого хорошо помнят Дмитрия Ивановича, выражают глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Бабиченко», — говорится в сообщении.

Прощание с Бабиченко состоится в пятницу, похороны пройдут на Хованском кладбище.

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