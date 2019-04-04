Скончался бывший главный врач футбольного «Динамо» Дмитрий Бабиченко

Причина смерти Бабиченко, который проработал в клубе на различных должностях более десяти лет, не уточняется.

«Руководство, тренерский штаб, футболисты, административно-технический персонал и весь коллектив футбольного клуба “Динамо”, многие сотрудники которого хорошо помнят Дмитрия Ивановича, выражают глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Бабиченко», — говорится в сообщении.