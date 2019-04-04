Гинер считает VAR правильным нововведением в российском футболе

Источник: РИА "Новости"

Система видеопомощи арбитрам впервые была применена в официальных матчах в российском футболе в среду, во время первых полуфинальных встреч Олимп — Кубка России. Во втором тайме матча между «Уралом» и тульским «Арсеналом» (1:0) главный арбитр Алексей Еськов воспользовался подсказкой видеоассистентов после того, как показал желтую карточку полузащитнику екатеринбургского клуба Петрусу Бумалю, который в единоборстве с Кантемиром Берхамовым дважды ударил того локтем в голову. Спустя четыре минуты после просмотра этого эпизода Еськов показал Бумалю красную карточку. Во втором полуфинальном матче — между московским «Локомотивом» и «Ростовом» (2:2) — с помощью VAR был назначен пенальти в ворота железнодорожников.

«VAR — это правильно, большая часть клубов Европы это уже применяет, — сказал Гинер. — Вспоминая мяч, забитый нам с трибуны во время матча с “Ахматом”, когда весь стадион видел, кроме судьи. Вспоминая, какие пенальти сейчас ставят, например, в матче “Локомотив” — “Динамо”, считаю, что VAR — это нормально и хорошо. С применением системы мы закончим говорить о судейском неправильном подходе и будем двигаться дальше, судья может не увидеть какой-то момент, все мы люди, но вот, почему он не пошел и не посмотрел повтор — вот это уже будет вызывать вопросы».