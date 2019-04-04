ЦСКА продлит контракт с Дзагоевым, несмотря на травму
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА продолжит отношения с полузащитником Аланом Дзагоевым, несмотря на травму. Об этом журналистам в среду сказал президент ФК ЦСКА Евгений Гинер.
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА продолжит отношения с полузащитником Аланом Дзагоевым, несмотря на травму. Об этом журналистам в среду сказал президент ФК ЦСКА Евгений Гинер.
В феврале Дзагоев перенес операцию в связи с травмой передней крестообразной связки правого колена. 19 февраля футболист получил повреждение в товарищеском матче с испанской «Картахеной» (3:1), проведя на поле 16 минут. Контракт 28-летнего футболиста с ЦСКА истекает летом нынешнего года.
«Дзагоев — игрок ЦСКА, мы решили вопрос с операцией, она у него прошла, — сказал Гинер. — Сейчас ему нужна реабилитация. Вы видели, чтобы с
Гинер отметил, что клуб планирует выкупить защитника Родриго Бекао, который в июле 2018-го перешел в ЦСКА на правах аренды из бразильского клуба «Байя». «По поводу Бекао — у нас в контракте все прописано про аренду с правом выкупа. В ближайшее время будем заканчивать эту сделку», — добавил Гинер.
Уругвайский нападающий Абель Эрнандес пришел в ЦСКА прошлым летом, подписав контракт до конца сезона-2018/19 с возможностью продления еще на два года. В текущем сезоне уругваец провел в составе ЦСКА 10 матчей, в которых забил два мяча.
«С Эрнандесом мы продлили контракт до лета, смотрим по его медицинским показателям, игрок он хороший, но ЦСКА нужны футболисты, которые играют, а не все время травмируются. Конечно, ни один клуб не будет брать игрока, у которого травма на травме. Дело не в том, что надо платить ему зарплату все это время, вопрос в том, что это игрок в заявке, а на его место нельзя взять никого», — заключил Гинер.