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17:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Рианчо назвал ошибкой своё решение вернуть Глушакова в первую команду «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, почему он решил вернуть в основной состав Дениса Глушакова, который был отправлен в дубль экс-наставником красно-белых Массимо Каррерой.

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РИА "Новости"
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«Глушаков был важной фигурой, капитаном «Спартака», вызывался в сборную. Конкурентоспособный игрок, с характером победителя, но не более того, не определяющий. Есть футболисты фундаментальные в схеме, структуре игры по своим лидерским качествам, футбольному потенциалу, харизме — такие, как Месси. А Глушаков — просто хороший игрок среди многих хороших игроков, которыми располагает «Спартак».

Допустил ли я ошибку, вернув Глушакова в первую команду? Да, я так думаю. Если бы я думал только о себе, то оставил бы его во второй команде. Но я пытался помочь «Спартаку» и, возможно, пожертвовал желаниями фанатов", — сказал Рианчо в эфире программы Futbol Bajo Cero.

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