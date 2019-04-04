Российский футболист оценил сравнения с Месси
Полузащитник молодежной сборной России и «Краснодара»
Полузащитник молодежной сборной России и «Краснодара»
Сулейманов сказал, что между ним и аргентинцем «очень большая пропасть», но в то же время он пообещал, что будет стараться достигнуть того уровня, на котором играет Месси. Также он вспомнил, что изучал игру форварда. «Следил за всеми его движениями, за тем, как он контролирует мяч. Я считаю, что это лучший игрок на все времена», — сказал россиянин.
В том же месяце полузащитник забил гол в матче квалификационного раунда Лиги Европы, став самым молодым российским футболистом, забившим мяч в рамках еврокубкового турнира.
Месси — пятикратный обладатель «Золотого мяча». В составе «Барселоны» он девять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.