Российский футболист оценил сравнения с Месси

Сулейманов сказал, что между ним и аргентинцем «очень большая пропасть», но в то же время он пообещал, что будет стараться достигнуть того уровня, на котором играет Месси. Также он вспомнил, что изучал игру форварда. «Следил за всеми его движениями, за тем, как он контролирует мяч. Я считаю, что это лучший игрок на все времена», — сказал россиянин.