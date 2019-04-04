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20:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Пытаемся укладываться в 100 миллионов евро». Андрей Федун — о бюджете «Спартака»

Член совета директоров «Спартака», генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун рассказал о размере бюджета клуба.

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Источник: РИА "Новости"

— Недавно в гостях у «СЭ» побывал новый президент «Зенита» Александр Медведев. Он озвучил бюджет, который клуб намерен принять на ближайшие три года — в Питере хотят играть в долгую…

— (Перебивает.) Счастливцы.

— Так вот названа сумма 160 миллионов евро в год. Насколько меньше у «Спартака»?

— Мы пытаемся укладываться в 100.

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