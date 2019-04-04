«Пытаемся укладываться в 100 миллионов евро». Андрей Федун — о бюджете «Спартака»
Член совета директоров «Спартака», генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун рассказал о размере бюджета клуба.
Член совета директоров «Спартака», генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун рассказал о размере бюджета клуба.
— Недавно в гостях у «СЭ» побывал новый президент «Зенита» Александр Медведев. Он озвучил бюджет, который клуб намерен принять на ближайшие три года — в Питере хотят играть в долгую…
— (Перебивает.) Счастливцы.
— Так вот названа сумма 160 миллионов евро в год. Насколько меньше у «Спартака»?
— Мы пытаемся укладываться в 100.
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