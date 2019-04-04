«Спартак» оценили в миллиард евро

Федун подтвердил, что желающему купить московский клуб придется заплатить сумму, достигающую 1,1−1,2 миллиарда евро. Это число было названо с учетом «инфраструктуры, игроков, тренеров и сотрудников и их зарплат, прав на бренд». «Но нужно иметь в виду, что любая продажа — это всегда торговля. То, что мы хотим, и то, сколько можно выручить, иногда две большие разницы», — заметил Федун.