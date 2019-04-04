Каррера: В первый год со «Спартаком» у меня никогда не было желания сдаться

Что для итальянца значит победить в России с точки зрения эмоций и ощущений? Всегда приятно попробовать себя в разных странах мира и показать, что итальянцы являются хорошими специалистами. Это и есть главное удовлетворение.

«В первый год со “Спартаком” был энтузиазм по поводу результатов. Даже когда случались взлёты и падения, у меня не было желания сдаться. Это часть нашей профессии — смотреть в будущее и видеть больше позитивных вещей, чем негативных», — приводит слова Карреры Cisiamo.info.