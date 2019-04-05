«Срока не избежать»: на растолстевшем Кокорине поставили крест

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пребывают в СИЗО в ожидании первого заседания суда по существу дела, которое состоится 9 апреля.

На предварительном слушании, прошедшем 3 апреля, Пресненский суд Москвы постановил, что футболисты должны находиться в заключении до 25 сентября 2019 года, так как могут представлять опасность для «общества и свидетелей». И только теперь начинается разбор самого дела.

В ближайшие несколько месяцев нас ждет много заседаний, на которых суд будет выслушивать всех свидетелей, прокуроров и адвокатов.

После этого суд огласит окончательный приговор футболистам.

Если раньше большинство экспертов склонялись к тому, что Кокорин и Мамаев получат либо условный срок, либо реальный, но небольшой, который можно будет «покрыть» месяцами, проведенными в СИЗО (один день там идет за два в колонии), то теперь прогнозы стали гораздо более пессимистичными.

Так, член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин считает, что игроки в итоге сядут в тюрьму.

Как я понимаю, статья «Хулиганство» не предполагает условного наказания. Хотя я не юрист, чтобы говорить наверняка, но считаю, что Кокорин и Мамаев получат срок в тюрьме. Не желаю им этого и не хочу выглядеть пессимистом, но избежать этой участи им вряд ли удастся. Какой именно срок — затрудняюсь сказать. Андрей Созин член комитета по этике РФС

Статья 213 Уголовного кодекса России «Хулиганство» действительно предполагает лишение свободы на срок до семи лет, но это самый жесткий из возможных вариантов. Также в качестве меры наказания по этой статье судья может назначить «штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей или в размере заработной платы осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет».

Но понять пессимизм Созина можно: футболисты сидят в СИЗО уже с октября с мотивировкой «опасны для свидетелей», так что будет чудом, если суд вдруг решит сжалиться и в окончательном приговоре ограничится денежным штрафом или принудительными работами.

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Единственный шанс облегчить участь игроков — это доказать, что они вообще не должны проходить по статье «Хулиганство». В настоящее время Кокорин и Мамаев обвиняются в «хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору». Так сторона обвинения расценила их действия во время потасовки с чиновниками Минпромторга Денисом Паком и Сергеем Гайсиным, когда Кокорин атаковал Пака стулом и, по словам пострадавшего, отпускал в его сторону расистские шуточки.

Адвокаты должны убедить суд, что это была лишь спонтанная драка и никакого «сговора» не было. Судя по всему, это единственный путь к спасению.

Тем временем в мире футбола уже всерьез задумались о том, стоит ли ждать назад арестованных игроков.

На мой взгляд, футбольное будущее Кокорина и Мамаева не совсем оптимистичное. Конечно, мы все помним Эдуарда Стрельцова. Он отсидел пять лет, вернулся и стал лучшим игроком страны. Но хватит ли у Кокорина и Мамаева сил на такой же подвиг? Не знаю. Вячеслав Колосков почетный президент РФС

Не хочу выглядеть пессимистом, но для Кокорина и Мамаева пребывание в СИЗО до сентября 2019 года означает закат карьеры. Им не по 18 лет. Хотелось бы, чтобы они смогли вернуться, но, учитывая их состояние, не думаю, что это случится. В первую очередь это относится к Александру, которого мучает травма колена. Андрей Созин член комитета по этике РФС

Напомним, Кокорин до сих пор не закончил курс реабилитации после операции на крестообразных связках колена, которые он порвал в сезоне-2017/18. В СИЗО нет подходящих условий для всех необходимых процедур, которые нужно проводить по пять-шесть часов в день, так что футболист уже начал жаловаться на боли при ходьбе, а его адвокаты даже заявили, что нога начала «неметь».

Онемение ноги Кокорина, о котором говорит его адвокат, если и имеет место, то от того, что он мало двигается. Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес. Валерий Максименко заместитель главы ФСИН

К слову, на последнем слушании в Пресненском суде Кокорин показался многим изрядно располневшим.

О наборе веса футболистом говорила еще в январе его адвокат Светлана Метегина.

Сейчас у Кокорина нет необходимой нагрузки, он же не проводит постоянных интенсивных тренировок. Это отрицательно сказывается на прооперированном ранее колене… Мне даже показалось, что Кокорин немного поправился. Первое время, когда ребят только поместили в СИЗО, он выглядел немного иначе. Светлана Метегина адвокат Александра Кокорина

Спортивный диетолог Александр Бурлаков подробно разобрал физическое состояние нападающего и дал довольно оптимистичный прогноз о сроках его возвращения в привычные кондиции.

Нынешняя форма Кокорина может быть связана с неудовлетворительным питанием, а именно — с недостатком белкового компонента. Это приводит к уменьшению объема мышечной ткани и в условиях низкой физической активности — к возрастанию доли жирового компонента. Однако Александру не составит труда вернуть форму в свое первоначальное состояние. У Кокорина молодой организм, поэтому процесс снижения веса не будет для него огромной проблемой. Александр Бурлаков спортивный диетолог

Любопытно, что один из основных адвокатов Кокорина Татьяна Стукалова вообще опровергла информацию о лишних килограммах футболиста.

С каким весом пришел в СИЗО Кокорин, такой вес и есть на данный момент. Что касается опубликованных в СМИ фотографий, то был взят такой ракурс, который не позволяет делать выводы о состоянии Александра. В суд была представлена его медкарта, из которой следует, что вес футболиста по состоянию на 2 апреля 2019 года составляет 82 кг. Татьяна Стукалова адвокат Александра Кокорина

Однако даже если поверить в то, что Кокорин не прибавил в весе, нет сомнений, что 28-летнему игроку предстоит проделать невероятную работу для возвращения на поле.

Что касается Мамаева, то тут ситуация немного получше. Полузащитник не страдает от старых травм, регулярно посещает тренажерный зал и даже иногда играет в футбол с сокамерниками на специально выделенном для этого внутреннем дворе «Бутырки».

Другое дело, что «Краснодар» во всеуслышание объявлял, что разорвет контракт с игроком за непотребное поведение, так что будущее Мамаева в каком-то смысле выглядит туманнее, чем у Кокорина, которого хотя бы ждут в «Зените» и даже хотят продлить с ним контракт, который истекает летом 2019 года.