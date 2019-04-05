Семак: Хочу, чтобы Кокорин обсудил с клубом продолжение карьеры

Ранее в среду Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей Кокорину и футболисту «Краснодара» Павлу Мамаеву. Контракт Кокорина с «Зенитом» завершается после окончания текущего сезона.
На мой взгляд, эта ситуация переходит все границы человеческого понимания. Давайте тогда за каждую драку сажать на год. Тогда это будет понятно. Загадка, почему это дело стало показательным. Жду, что клуб будет всячески поддерживать Кокорина. А когда эта ситуация завершится, хотелось бы, чтобы Саша первым делом пообщался с «Зенитом» о продолжении карьеры.
Сергей Семакглавный тренер «Зенита»
«Очень хотел бы, чтобы Кокорин вернулся в футбол. Не знаю, насколько сложно ему будет с точки зрения “физики” и перенесенной операции. Верю, что Саша сможет вернуться, и желаю ему скорейшего возвращения», — отметил Семак.
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Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, когда несколько мужчин напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также повредили машину. Позже компания переместилась в кафе, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак.