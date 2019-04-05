Семак: Хочу, чтобы Кокорин обсудил с клубом продолжение карьеры

На мой взгляд, эта ситуация переходит все границы человеческого понимания. Давайте тогда за каждую драку сажать на год. Тогда это будет понятно. Загадка, почему это дело стало показательным. Жду, что клуб будет всячески поддерживать Кокорина. А когда эта ситуация завершится, хотелось бы, чтобы Саша первым делом пообщался с «Зенитом» о продолжении карьеры.

Сергей Семак главный тренер «Зенита»