Легионер «Спартака» назвал преимущество русских перед французами

Жиго признал, что его общение с русскими ограничивается командой и клубом, и в этих рамках у него «все прекрасно». В целом же защитник заметил, что «русские люди проще французов», а также менее завистливы. «Во Франции, если у тебя есть дорогой дом и крутая машина, даже знакомые начинают смотреть на тебя как-то косо, недоброжелательно. В России пока этого не замечал», — сказал спортсмен.