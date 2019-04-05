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15:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Легионер «Спартака» назвал преимущество русских перед французами

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, в чем видит разницу между русскими и французами. Слова футболиста приводятся на сайте клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Жиго признал, что его общение с русскими ограничивается командой и клубом, и в этих рамках у него «все прекрасно». В целом же защитник заметил, что «русские люди проще французов», а также менее завистливы. «Во Франции, если у тебя есть дорогой дом и крутая машина, даже знакомые начинают смотреть на тебя как-то косо, недоброжелательно. В России пока этого не замечал», — сказал спортсмен.

Защитник имеет французский и алжирский паспорта. За «Спартак» он играет с лета 2018-го. Большую часть сезона-2018/2019 Жиго пропустил из-за травмы.

В конце марта российский хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин объяснил разницу между русскими и американцами. По его мнению, жители США свободнее и не боятся высказывать собственное мнение.

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