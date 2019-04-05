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16:09 (мск), источник: Sport24

Фаната «Спартака», нарушившего 5-летний запрет на посещение матчей, увезли в суд перед дерби с ЦСКА

Фаната «Спартака» Мирослава Голунова, которому в ноябре прошлого года было запрещено посещение официальных спортивных мероприятий сроком на пять лет, увезли в суд и завели на него уголовное дело.

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Источник: Sport24

«Сегодня меня вызвали в полицию на беседу по поводу моего бана на посещение домашних матчей “Спартака” в преддверии завтрашнего дерби. После того, как я явился в полицию, на меня начали собирать материал в суд по поводу нарушения бана», — сказал Голунов в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.

В ноябре прошлого года во время матча группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Рапид» (1:2) Голунов прорвался на поле, подбежал к капитану красно-белых Денису Глушакову и спровоцировал небольшую стычку. Полузащитник оттолкнул болельщика, после чего того увели с поля стюарды и передали сотрудникам полиции. Тушинский суд признал Голунова виновным и назначил ему 10 суток административного ареста.

Несмотря на пятилетний запрет на посещение матчей, 17 марта Голунов сумел пробраться на игру 20-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» (1:1). Директор по безопасности «Спартака» Евгений Мележиков ранее сообщил, что к Голунову возможно применение наказания от 10 до 15 суток административного ареста.

Матч 22-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА состоится 6 апреля и начнется в 19:00 мск.

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