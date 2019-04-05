ЦСКА вырвал победу у «Спартака» в молодежном первенстве России
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Футболисты ЦСКА обыграли «Спартак» в московском дерби в рамках 22-го тура молодежного первенства России.
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Футболисты ЦСКА обыграли «Спартак» в московском дерби в рамках 22-го тура молодежного первенства России.
Встреча, состоявшаяся в пятницу на поле «красно-белых» в Москве, завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1. На гол Данилы Прошлякова (31-я минута) у спартаковцев армейцы ответили двумя точными ударами с пенальти в исполнении Виталия Жиронкина (53) и Ивана Захарова (88).
Матч основных команд «Спартака» и ЦСКА в рамках 22-го тура
В параллельной встрече молодежного первенства московское «Динамо» на выезде одолело махачкалинский «Анжи» — 2:0.