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16:58 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА вырвал победу у «Спартака» в молодежном первенстве России

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Футболисты ЦСКА обыграли «Спартак» в московском дерби в рамках 22-го тура молодежного первенства России.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в пятницу на поле «красно-белых» в Москве, завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1. На гол Данилы Прошлякова (31-я минута) у спартаковцев армейцы ответили двумя точными ударами с пенальти в исполнении Виталия Жиронкина (53) и Ивана Захарова (88).

Матч основных команд «Спартака» и ЦСКА в рамках 22-го тура Российской-премьер-лиги пройдет в субботу в Тушино и начнется в 19:00 по московскому времени.

В параллельной встрече молодежного первенства московское «Динамо» на выезде одолело махачкалинский «Анжи» — 2:0.

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