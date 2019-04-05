ЦСКА вырвал победу у «Спартака» в молодежном первенстве России

Встреча, состоявшаяся в пятницу на поле «красно-белых» в Москве, завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1. На гол Данилы Прошлякова (31-я минута) у спартаковцев армейцы ответили двумя точными ударами с пенальти в исполнении Виталия Жиронкина (53) и Ивана Захарова (88).