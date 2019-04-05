«Ребят убили с точки зрения футбола»: Орлов — о решении суда по Кокорину и Мамаеву

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

— Для меня это позор вообще, нашей всей судебной… 18 следователей! Ну, что творится? Во-первых, ребят убили — с точки зрения футбола. Вы видели поправившегося Кокорина? Понимаете, что это такое? — приводит слова Орлова сайт радиостанции «Эхо Москвы». — Он еще не такой старый, все может быть.

Но вопрос в другом: чего их так долго держат-то без суда? Следствие чего ж там расследует, интересно? Слушайте, столько людей за это время уже осудили и выпустили. У них мелкое хулиганство, ну что же…7 лет! — идет оттуда, из Москвы.

Читайте также Траньков о деле Кокорина и Мамаева: Мои прегрешения на пожизненное тянут

Если ты нормальный — ну, как можно к этому относиться? Спросите любого нормального человека. Это только какие-то завистники, какие-то… не знаю, люди, которые жаждут, чтобы всех посадили или расстреляли. Такие тоже есть у нас люди. Ну сколько можно их держать? Вы осудите, дайте срок! А представляете — они в подвешенном состоянии.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой — Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.