«Ребят убили с точки зрения футбола»: Орлов — о решении суда по Кокорину и Мамаеву

— Для меня это позор вообще, нашей всей судебной… 18 следователей! Ну, что творится? Во-первых, ребят убили — с точки зрения футбола. Вы видели поправившегося Кокорина? Понимаете, что это такое? — приводит слова Орлова сайт радиостанции «Эхо Москвы». — Он еще не такой старый, все может быть.
Но вопрос в другом: чего их так долго держат-то без суда? Следствие чего ж там расследует, интересно? Слушайте, столько людей за это время уже осудили и выпустили. У них мелкое хулиганство, ну что же…7 лет! — идет оттуда, из Москвы.
Если ты нормальный — ну, как можно к этому относиться? Спросите любого нормального человека. Это только какие-то завистники, какие-то…не знаю, люди, которые жаждут, чтобы всех посадили или расстреляли. Такие тоже есть у нас люди. Ну сколько можно их держать? Вы осудите, дайте срок! А представляете — они в подвешенном состоянии.
Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой — Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.
Сначала они были помещены под стражу в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря, затем срок ареста был продлен до 8 февраля, а потом — до 8 апреля. Апелляции обвиняемых ни разу не были удовлетворены.