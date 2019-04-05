Кадыров: Флаг Косово на «Ахмат-Арене» к политике никак не относится

В Грозном 30 марта состоялся матч чемпионата России между «Ахматом» и московским «Спартаком». Под козырьком одной из трибун арены был вывешен флаг Косово, что вызвало сильный резонанс среди болельщиков. В составе «Ахмата» выступает косоварский полузащитник Бернард Бериша. В МИД РФ, отметив недопустимость использования на территории России «символики непризнанных квазигосударственных образований», заявили, что считают произошедшее технической ошибкой. По сообщению администрации стадиона, флаг уже сняли с трибуны.
За футбольный клуб «Ахмат» выступает спортсмен из Косово. Если в фан-зоне спорткомплекса «Ахмат-Арена» и оказался флаг Косово, то именно по данной причине. К политике это не имеет никакого отношения.
Telegram Рамзана Кадырова
Он также подчеркнул, что отношение руководства Чечни к данному вопросу соответствует официальной позиции России.