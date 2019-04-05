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19:03 (мск), источник: Р-Спорт

Кадыров: Флаг Косово на «Ахмат-Арене» к политике никак не относится

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что появление флага непризнанной республики Косово на трибуне стадиона «Ахмат-Арена» не имеет никакого отношения к политике и связано лишь с тем, что за грозненский футбольный клуб «Ахмат» играет футболист из Косово.

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Источник: Р-Спорт

В Грозном 30 марта состоялся матч чемпионата России между «Ахматом» и московским «Спартаком». Под козырьком одной из трибун арены был вывешен флаг Косово, что вызвало сильный резонанс среди болельщиков. В составе «Ахмата» выступает косоварский полузащитник Бернард Бериша. В МИД РФ, отметив недопустимость использования на территории России «символики непризнанных квазигосударственных образований», заявили, что считают произошедшее технической ошибкой. По сообщению администрации стадиона, флаг уже сняли с трибуны.

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За футбольный клуб «Ахмат» выступает спортсмен из Косово. Если в фан-зоне спорткомплекса «Ахмат-Арена» и оказался флаг Косово, то именно по данной причине. К политике это не имеет никакого отношения.
Telegram Рамзана Кадырова

Он также подчеркнул, что отношение руководства Чечни к данному вопросу соответствует официальной позиции России.

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