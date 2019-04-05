«Кононов сказал, что он россиянин, потому Гончаренко роднее и круче»: в Беларуси ждут дуэль земляков

Источник: Sport24

Уже в субботу состоится главное дерби России «Спартак» — ЦСКА. Впервые в истории этого противостояния сойдутся белорусские тренеры — Олег Кононов и Виктор Гончаренко.

Мы спросили у белорусских журналистов, кто из их земляков круче.

Николай Ходасевич, журналист by.tribuna.com

«Олега Кононова очень долго в Беларуси считали своим, смотрели матчи, переживали, а потом дико расстроились — тренер заявил о своей прямой принадлежности к России. А раз так, то пора и честь знать, рассудил болельщик. С этих позиций Виктор Гончаренко, безусловно, и роднее, и круче.

Гончаренко — кремень в работе с командой, с четкой позицией в компрометирующих ситуациях. Кононов — интеллигент не только по внешнему виду, но и по реакции на обстоятельства. В этом тренеры разные, но привлекательнее смотрятся поступки Виктора Михайловича. К примеру, за стремительное расставание с «Уралом» ему аплодируют в Беларуси до сих пор.

Гончаренко моложе Кононова, но послужной список солиднее. Совершить с БАТЭ прорыв из белорусского чемпионата в групповой турнир Лиги чемпионов — как слетать в космос на воздушном шаре. Более того, надолго задержаться в числе лучших клубов Европы. Выстроить нынешний ЦСКА с нуля и продолжать решать большие задачи — тоже показатель класса. У Кононова история не такая яркая. Может быть, в «Карпатах» и «Краснодаре» у него наилучшие отрезки работы, но надо учитывать и базовые условия клубов для дальнейшего прогресса. В общем, и здесь Гончаренко — топ".

Арташес Антонян, комментатор телеканала «Беларусь 5»

«Спартак» — ЦСКА. Кононов — Гончаренко. Думаю именно такой порядок. Да, красно-белые под руководством Олега Георгиевича пока идут без поражений, но обещанный атакующий футбол прагматичный и все еще весенний. Гончаренко — горячий, амбициозный и хорошо освоившийся. Он знает что сказать и как настроить, отлично видит нюансы игры (впрочем, как и его коллега) и более решительно идет на риск в нужные моменты.

Если выбирать рядом с кем из тренеров провести эту встречу, то здесь шоу Гончаренко берет верх над порядком Кононова. Хотя, заглянуть в записки Кононова тоже любопытно.

Источник: Sport24

Для таких матчей эмоции означают многое. Гончаренко их точно предоставит, а вот карлсоновское «спокойствие, только спокойствие» Кононова может завести не в ту степь. Интеллигентность Георгича и харизматичная нарванность Михалыча — супермикс. Не удивлюсь, если армейцы и вовсе отдадут мяч сопернику и посмотрят, как у того с позиционным наступлением, а потом перейдут на галоп. В любом случае, страшный сон зрителя — безголевая ничья в главном дерби Москвы, так что, уважаемые земляки — «не надо стесняться»!

Кристина Козел, автор и ведущая программы «Козел про футбол»

«Кононов или Гончаренко? Ок, Мейвезер или Макгрегор? Сколько нужно раундов, чтобы определить, кто круче? 10? А у них это вроде как первая очная встреча у руля своих команд. Так что по личным противостояниям выводы не сделать.

А вот если говорить, на чьей стороне моя белорусская душа, то ответ однозначный: Гончаренко. И в первую очередь потому, что он — белорус. Кононов и сам признавался, что считает себя россиянином, паспорт поменял, да и по рождению это его гражданство. Конечно, он для нас не чужой, но все же Виктор Михайлович — всецело наш. С его именем связаны первые громкие выступления БАТЭ в Лиге чемпионов и его тренерская стезя для многих являются примером. Да и Гончаренко у нас просто лучший хотя бы по итогам ежегодного голосования на звание лучшего тренера страны: 8 признаний, из них последние три подряд.

Источник: fcbate.by

Так что на мой взгляд, едва ли уместно в преддверии матча «Спартак — ЦСКА» говорить о противостоянии белорусских тренеров. Обоим пожелаю удачи, а кулачки сожму за земляка".

Александр Борисевич, журналист телеканала ОНТ

«Сравнить Гончаренко и Кононова непросто. Думаю, Олегу Георгиевичу необходимо поработать в белорусском чемпионате, чтобы вполне соответствовать регалиям Виктора Михайловича. Шесть чемпионских титулов с БАТЭ, восемь признаний тренером года в стране. Тяжело конкурировать! Да и на российских просторах армеец пока уделывает конкурента. Два серебра с ЦСКА против бронзы «Краснодара» в 2015. Но для меня, человека, поддерживающего «Спартак», Кононов «впереди планеты всей». Правда, пока непонятно какой.

Источник: Sport24

Как, собственно, и Гончаренко. В их армейской перестроечной системе координат он только ищет верные пути. В этом сезоне уроженец белорусских Хойник Гончаренко обыгрывает рожденного в российском Курске Кононова лишь красноречием. Чего только стоят огненные высказывания Виктора Михайловича про «такой ЦСКА мне нужен».