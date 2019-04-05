Матерацци: Главный клуб в России сейчас — «Зенит»
Бывший защитник «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци поделился мнением о России и российском футболе.
Бывший защитник «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци поделился мнением о России и российском футболе.
«Я в очередной раз поражён Россией. Сочи — город спорта. Здесь есть всё: объекты Олимпиады, чемпионата мира, Формулы-1.
Хотел бы я остаться в России чуть дольше? Если тренировать, то почему нет? Меня интересует ваша лига, я
Почему Каррера не получает работу в Италии? Италия — это другое. Совсем другое. Но я надеюсь, что ему