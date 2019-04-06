Дерби преследователей: все о матче «Спартак» — ЦСКА
Анонс главного дерби весны, победитель которого продолжит борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.
Анонс главного дерби весны, победитель которого продолжит борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.
Один из двух центральных матчей 22-го тура российской
Два последних дерби на «Открытие Арене» «Спартак» выиграл с общим счетом 6:1. По два гола записали себе в актив Зе Луиш и Квинси Промес, по одному Денис Глушаков и Марио Пашалич. У армейцев отличился Карлуш Страндберг. Любопытно, что первые две встречи в Тушине остались за армейцами (4:0 и 2:1).
В текущем чемпионате России ЦСКА пропустил четыре гостевых гола (+5=5−1, мячи 11−4). Армейцы лидируют по надежности на чужих полях. В то время как их ближайший соперник «Спартак» по пропущенным дома мячам (13) уступает лишь «Енисею» (19) и «Анжи» (14).
Олег Кононов выиграл 5 из 10 матчей против ЦСКА (+5=1−4, мячи 10−16). При этом его команды ни разу не потеряли очки в домашних встречах с армейцами (+3=0−0, мячи 5−2).
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев проведет 30-й матч против «Спартака» в чемпионатах России. При его участии армейцы одержали 15 побед при восьми неудачах (+15=6−8, мячи 46−34). Чаще
55 раз «Спартак» и ЦСКА играли между собой в чемпионатах России. На данный момент армейцы имеют минимальное преимущество по победам, но уступают вечным соперникам по голам (+21=14−20, мячи 72−75). Стоит отметить, что в апреле каждая из команд брала верх по три раза при четырех ничьих (+3=4−3, мячи 12−10 в пользу ЦСКА). (Кирилл Бурдаков).
Главный арбитр: Виталий Мешков (Дмитров).
Ассистенты: Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва).
За 27 лет «Спартак» и ЦСКА провели 62 официальных матча. В 26 из них победу одержали армейцы, в 20 — спартаковцы, еще 16 раз была зафиксирована ничья. Отдельно в чемпионате России статистика для
— Уверен, что, как и всегда, получится интересная и красивая игра. Благодарен болельщикам на
— Пока по всем показателям соперники плюс/минус равны. У армейцев есть один яркий игрок, которого, может быть, нам немного не хватает — Влашич. Но при этом права на хорвата не принадлежат ЦСКА. Никола в центре поля пока, на мой взгляд, выглядит ярче тех, кто играет у нас. Но один человек результат не сделает.
— Безусловно, ЦСКА — это хорошая команда. Посмотрите на таблицу — и сами в этом убедитесь. На мой взгляд, у ЦСКА лучшая защита в
— На «Спартак» все настраиваются
— Нам нужно восстановиться после игры с «Уфой» и подойти к матчу со «Спартаком» в полной боевой готовности. Думаю, мы стали сильнее по сравнению с прошлым матчем против
Здесь голы должны быть обязательно. Полагаю, что «Спартак» как минимум не проиграет. Главный козырь ЦСКА — президент Евгений Гинер, которого считаю самым компетентным клубным руководителем в современной российской футбольной истории. Эту карту и надо разыгрывать. Гончаренко пока ничего не выигрывал и вместе с игроками набирается опыта. А ключевые решения пусть принимает Гинер, который знает отечественный футбол от и до.
ЦСКА и «Спартак» перед встречей являются соседями в таблице, набрав за 21 матч в чемпионате России соответственно 37 и 36 очков.
В случае победы либо один, либо другой клуб при определенном стечении обстоятельств может оказаться на втором месте по итогам тура. Правда, для этого «Краснодар» и «Локомотив» должны проиграть дома соответственно «Крыльям Советов» и «Зениту». Армейцев, в отличие от «Спартака», также устроят ничьи в параллельных матчах прямых конкурентов.
Ничья, напротив, будет выгодна соперникам московских клубов — «Краснодару» и «Локомотиву», которые получат шанс оторваться в борьбе за призовые места.