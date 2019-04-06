Дерби преследователей: все о матче «Спартак» — ЦСКА

Источник: Спорт-Экспресс

Один из двух центральных матчей 22-го тура российской премьер-лиги пройдет на «Открытие Арене» в субботу, 6 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени.

Потери

«Спартак»: Боккетти (дискв.), Ребров, Кутепов (оба — травм.), Ещенко, Фернанду (оба — под вопросом).

ЦСКА: Дзагоев, Кучаев, Н’Диайе (все — травм.).

Источник: Спорт-Экспресс

Официальные матчи в 2019 году

«Спартак»: «Краснодар» — 1:1 (Зе Луиш), «Урал» — 0:1, «Динамо» — 1:0 (Джикия), «Зенит» — 1:1 (Глушаков), «Ахмат» — 3:1 (Л. Адриану — 2, Глушаков).

ЦСКА: «Арсенал» — 0:2, «Рубин» — 3:0 (Нисимура, Чалов, Бийол), «Урал» — 1:0 (М. Фернандес), «Уфа» — 2:2 (Влашич, Чалов).

Интересные факты

Два последних дерби на «Открытие Арене» «Спартак» выиграл с общим счетом 6:1. По два гола записали себе в актив Зе Луиш и Квинси Промес, по одному Денис Глушаков и Марио Пашалич. У армейцев отличился Карлуш Страндберг. Любопытно, что первые две встречи в Тушине остались за армейцами (4:0 и 2:1).

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В текущем чемпионате России ЦСКА пропустил четыре гостевых гола (+5=5−1, мячи 11−4). Армейцы лидируют по надежности на чужих полях. В то время как их ближайший соперник «Спартак» по пропущенным дома мячам (13) уступает лишь «Енисею» (19) и «Анжи» (14).

Олег Кононов выиграл 5 из 10 матчей против ЦСКА (+5=1−4, мячи 10−16). При этом его команды ни разу не потеряли очки в домашних встречах с армейцами (+3=0−0, мячи 5−2).

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев проведет 30-й матч против «Спартака» в чемпионатах России. При его участии армейцы одержали 15 побед при восьми неудачах (+15=6−8, мячи 46−34). Чаще красно-белым в высшем дивизионе противостояли Сергей Семак (35), Сергей Игнашевич (33) и Игорь Семшов (30).

55 раз «Спартак» и ЦСКА играли между собой в чемпионатах России. На данный момент армейцы имеют минимальное преимущество по победам, но уступают вечным соперникам по голам (+21=14−20, мячи 72−75). Стоит отметить, что в апреле каждая из команд брала верх по три раза при четырех ничьих (+3=4−3, мячи 12−10 в пользу ЦСКА). (Кирилл Бурдаков).

Судейская бригада

Источник: РИА "Новости"

Главный арбитр: Виталий Мешков (Дмитров).

«Спартак» при Мешкове — +9=6−7 (Дома: +4=3−3), ЦСКА при Москалеве — +16=6−3 (В гостях: +9=3−3).

Ассистенты : Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва).

Личные встречи (с 1992 года)

За 27 лет «Спартак» и ЦСКА провели 62 официальных матча. В 26 из них победу одержали армейцы, в 20 — спартаковцы, еще 16 раз была зафиксирована ничья. Отдельно в чемпионате России статистика для красно-белых чуть лучше: 20 побед, 14 ничьих и 21 поражение. В случае успеха, «Спартак» сможет вновь сравняться с ЦСКА хотя бы по этому показателю, тем более на «Открытие Арене» ЦСКА последний раз побеждал в августе 2015 года.

Комментарии

Евгений Гинер, президент ЦСКА | Источник: РИА

— Уверен, что, как и всегда, получится интересная и красивая игра. Благодарен болельщикам на фан-секторе, которые стали иначе себя вести. Теперь на стадион приходят семьями. Никто не может отрицать, что у нас интересная команда. Самая молодая в Европе, и она играет!

Андрей Федун, член совета директоров «Спартака» | Источник: РИА "Новости"

— Пока по всем показателям соперники плюс/минус равны. У армейцев есть один яркий игрок, которого, может быть, нам немного не хватает — Влашич. Но при этом права на хорвата не принадлежат ЦСКА. Никола в центре поля пока, на мой взгляд, выглядит ярче тех, кто играет у нас. Но один человек результат не сделает.

Самуэль Жиго, защитник «Спартака» | Источник: РИА

— Безусловно, ЦСКА — это хорошая команда. Посмотрите на таблицу — и сами в этом убедитесь. На мой взгляд, у ЦСКА лучшая защита в премьер-лиге. Тем не менее мы играем дома, и нам нужно обыгрывать соперника. Когда пришел в «Спартак», мне сразу сказали: «Самая важная для нас игра — с ЦСКА!» Значит, для меня тоже.

Роман Зобнин, полузащитник «Спартака» | Источник: РИА

— На «Спартак» все настраиваются по-особенному, поэтому для нас в принципе не бывает легких матчей. Но дерби есть дерби. «Спартак» и ЦСКА — команды сопоставимого уровня. Победит тот, кто допустит меньше ошибок. Против «Краснодара» и «Зенита» были не менее важные матчи, которые, думаю, понравились болельщикам. Никто в обороне не отсиживался, игра шла на встречных курсах, без центра поля. Не исключаю, что с ЦСКА будет схожая картина. По крайней мере, «Спартак» будет стремиться показать яркий футбол.

Кристиян Бистрович, полузащитник ЦСКА | Источник: РИА "Новости"

— Нам нужно восстановиться после игры с «Уфой» и подойти к матчу со «Спартаком» в полной боевой готовности. Думаю, мы стали сильнее по сравнению с прошлым матчем против красно-белых (1:1). Мы играем вместе уже почти год и стали лучше понимать друг друга. Уверен, в дерби все будет как надо.

Здесь голы должны быть обязательно. Полагаю, что «Спартак» как минимум не проиграет. Главный козырь ЦСКА — президент Евгений Гинер, которого считаю самым компетентным клубным руководителем в современной российской футбольной истории. Эту карту и надо разыгрывать. Гончаренко пока ничего не выигрывал и вместе с игроками набирается опыта. А ключевые решения пусть принимает Гинер, который знает отечественный футбол от и до. Сергей Горлукович, экс-защитник «Спартака»

Турнирное положение

ЦСКА и «Спартак» перед встречей являются соседями в таблице, набрав за 21 матч в чемпионате России соответственно 37 и 36 очков.

В случае победы либо один, либо другой клуб при определенном стечении обстоятельств может оказаться на втором месте по итогам тура. Правда, для этого «Краснодар» и «Локомотив» должны проиграть дома соответственно «Крыльям Советов» и «Зениту». Армейцев, в отличие от «Спартака», также устроят ничьи в параллельных матчах прямых конкурентов.

Ничья, напротив, будет выгодна соперникам московских клубов — «Краснодару» и «Локомотиву», которые получат шанс оторваться в борьбе за призовые места.